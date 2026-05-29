

Eseguito, all’ospedale di Avezzano, un rarissimo trattamento di metastasi intraddominale da tumore renale, che ha un solo precedente in letteratura. Si tratta di una procedura di termoablazione, effettuata con successo su un paziente di altra Regione, dal reparto di Radiologia diagnostica e interventistica diretta da dott. Luigi Zugaro, attuata in tandem dai dottori

Carmine Timpani e Simone Ciaglia. La termoablazione, che consiste essenzialmente nel bruciare i tessuti attaccati dal tumore con alte temperature, è stata effettuata sotto guida TC, che consente allo specialista di intervenire sul punto da trattare con grande precisione. La gestione di un caso di metastasi addominale così raro e con un solo precedente assoluto, secondo le pubblicazioni ufficiali scientifiche, alimenta la capacità attrattiva dell’ospedale marsicano che negli ultimi anni ha avviato e poi consolidato una serie di attività per alzare il livello dell’assistenza, richiamando utenza residente fuori Abruzzo. Non a caso il paziente col raro tumore renale, sottoposto a termoablazione, proveniva da una Regione limitrofa, caso che si inserisce nel solco della mobilità attiva che certifica la capacità di richiamo dell’unità operativa sulle realtà contermini. Intanto, nel solco del continuo processo di innalzamento dell’asticella della qualità del reparto, sono state avviate le ecografie con mezzo di contrasto, novità assoluta ad Avezzano.



Nello scorso anno la Radiologia interventistica dell’ospedale ha consolidato il proprio volume di attività assicurando trattamenti su oltre 2500 pazienti. Vanno citati, in particolare, le procedure endovascolari dell’ictus in urgenza, il posizionamento di endoprotesi aortiche, le ablazioni dei tumori dell’osso e trattamenti infiltrativi con guida radiologica, TC ed ecografica della patologia degenerativa del rachide e delle articolazioni. Negli ultimi anni l’unità operativa ha progressivamente ampliato il ventaglio delle prestazioni introducendo Cardiotac e Risonanza magnetica della mammella e multiparametrica della prostata, allargando così l’offerta specialistica in modo da dare risposte sempre più efficaci agli utenti.

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