Davanti a circa 400 tifosi lancianesi, il Lanciano F.C. non sfata la trasferta in casa della Folgore e complica il cammino verso la promozione in D. Bello l’applauso finale dei tifosi alla squadra, segno di grande convinzione anche dopo questo passo falso.

La partita è da subito equilibrata ed ostica con la Folgore pericolosa in ripartenza ma la palla più ghiotta è di Verna che dopo una bella percussione centrale non riesce a trovare lo specchio della porta. A fine I tempo con un rigore per fallo di mano la Folgore passa con Prendes. Contestate un paio di decisioni arbitrali: un fallo pericoloso a gamba alta del centrale difensivo biancoazzurro su De Giosa fa gridare all’espulsione ma è solo cartellino giallo.

Il copione della ripresa è un Lanciano proteso in avanti alla ricerca del pareggio con ottimi interventi del portiere del Delfino.

Santirocco e Barlafante, subentrato a Verna, uscito per infortunio a inizio ripresa, si costruiscono buone occasioni. La Folgore sfiora il raddoppio in contropiede.

Adesso arriva la sosta di Pasqua, 4 giorni utili per recuperare energie e uomini non al meglio della forma come Verna (uscito per infortunio da valutare) Braccia e Barlafante per preparare al meglio l’ultimo mese di campionato: un vero e proprio sprint finale per centrare l’obiettivo. Si parte mercoledì 8 aprile alle 18.30 con la Pro Vasto al Biondi, poi Cupello a Ortona il 12, Trasacco in casa il 19 e ultima a Sulmona il 26 aprile.

@ RIPRODUZIONE RISERVATA