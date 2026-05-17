CALCIO SERIE D: IL TERAMO VINCE I PLAY OFF

Un grande Teramo si laurea nuovamente campione nei play-off del girone F di Serie D, superando con pieno merito la sorpresa Notaresco al quinto scontro diretto stagionale e strizzando concretamente l’occhio ad un eventuale ripescaggio in Serie C, per quella che si annuncia essere un’estate di passione per il popolo biancoorosso.

Oggi non c’è stata storia: ai 23 punti di differenza maturati in campionati, si sono aggiunte le fortissime motivazioni del Diavolo che è partito pigiando immediatamente il piede sull’acceleratore. E così, in 24 minuti, si era già sul doppio vantaggio: prima grazie all’intuito sotto porta di Carpani, giunto al decimo centro in campionato, quindi con il magico mancino di Pietrantonio, dalla sua mattonella preferita, sugli sviluppi di un calcio piazzato magistralmente trasformato che getta nello sconforto Boccanera, proprio sotto la Est. Manfredo “rischierebbe” anche di realizzare il gol dell’anno, con un lob da quaranta metri che per un soffio non inquadra lo specchio.

Il Teramo entra in modalità gestione, ma è l’ex Arrigoni a tentare di riaprire il match, con un’altra punizione gioiello che supera l’incolpevole Torregiani. 2-1 sì, ma la forza odierna dei biancorossi è tale da non concedere più alcuna chance, nemmeno potenziale, ai rossoblu. Ed anzi, in contropiede, è l’ennesimo pallone orchestrato da un superbo Salustri a premiare l’inserimento di Njambe (giunto al nono gol…e mezzo in quindici presenze) che, con un gran fendente, centra l’angolino per il definitivo 3-1 (fonte https://teramocalcio1913.it)

Questa la dichiarazione del Mister Marco Pomante dopo la partita «𝑉𝑖𝑛𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑒̀ 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜, 𝑓𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡’𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑦-𝑜𝑓𝑓 𝑝𝑜𝑡𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑟𝑒 𝑎 𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑖𝑜𝑖𝑎 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑢𝑜𝑡𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑎𝑣𝑜𝑙𝑜, 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠𝑒𝑟𝑖𝑎. 𝑂𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑖, 𝑝𝑜𝑖 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑖𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝐸̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑐𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑎𝑐𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖, 𝑐𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑑𝑑𝑖𝑠𝑓𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝐿’𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑟𝑎𝑣𝑎𝑚𝑜 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑟𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑑 𝑢𝑛 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑖𝑛 𝑆𝑒𝑟𝑖𝑒 𝐷 𝑇𝑒𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑒 𝑒𝑡𝑖𝑐ℎ𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑛𝑒𝑜-𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑠𝑎; 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡’𝑎𝑛𝑛𝑜, 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑐𝑒, 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖, 𝑚𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑒 𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑐𝑖 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑖 𝑝𝑙𝑎𝑦-𝑜𝑓𝑓, 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑓𝑎𝑟𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜 𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑢𝑖 ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑏𝑏𝑖𝑎 𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡’𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑠𝑒. 𝐴𝑑𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑣𝑒𝑑𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟𝑎̀…»

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