LA CAMPIONESSA ILENIA COLANERO LANCIA “ACCHIAPPAPNEA”

Nell’ambito di “Oltre ogni limite”, un’iniziativa ad ampio raggio che mette a sistema associazioni, società sportive, club di servizio ed enti locali per valorizzare lo sport paralimpico come linguaggio universale di partecipazione e resilienza presentata a Pescara qualche giorno fa (leggi la notizia: https://ilgiornaledabruzzo.it/lanciano-a-novembre-il-campionato-italiano-di-nuoto-paralimpico/ ) c’è una bellissima iniziativa di Ilenia Colanero, campionessa paralimpica di apnea e nuoto pinnato, dedicata ai bambini fino ai tre anni e mezzo. Il Progetto che si chiama “AcchiappApnea” nasce dalla passione e dalla volontà della campionessa di coinvolgere più situazioni sul territorio, garantendo la piena partecipazione alla vita sportiva da parte di tutti.

“Sono entusiasta di coinvolgere insieme ragazzi con disabilità e bambini piccoli. Farò questo evento a settembre presso il Lanciano Sport Center insieme all’ associazione Acchiappasogni e l’ asilo Babyacchiappasogni.” ci spiega Ilenia Colanero.

“Il progetto nasce da una collaborazione con i ragazzi disabili del Centro Diurno L’Acchiappasogni ,due anni fa . È stata una esperienza emozionante, divertente, ricca di spunti. Da qui l’idea insieme a Silvia D’Orsogna, responsabile dell’Associazione, di ampliare il progetto coinvolgendo anche i bambini del BabyAcchiappasogni. Porteremo in acqua ragazzi disabili insieme a bambini fino a 3 anni .

Le due realtà già hanno avuto modo di collaborare, ma il nostro obiettivo è creare qualcosa di nuovo, differente ,esclusivo sul territorio. Educare per noi è anche e soprattutto includere. E farlo davvero. Il progetto possiede in sè un valore straordinario. Inclusione e possibilità. Divertimento ed educazione. Sono Emozionata e orgogliosa di fare questo evento con ragazzi con disabilità che per me sono diventati famiglia e con bambini che sicuramente domani saranno persone migliori. In un mondo dove oggi si parla solo di violenza educhiamo ad essere gentili , fin dalla nascita .”

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