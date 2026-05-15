SPOLTORE: LOTTA ALL’ABBANDONO DEI RIFIUTI

L’attività di contrasto al degrado urbano e all’abbandono indisciplinato dei rifiuti prosegue con successo nel territorio di Spoltore. In una recente operazione condotta dalla Polizia Locale, è stato possibile risalire all’identità di un soggetto responsabile dell’abbandono di sacchi di immondizia in Largo San Giovanni, grazie a un meticoloso lavoro di indagine che ha incrociato tecnologia e controlli sul campo. L’episodio risale alla notte del 7 maggio 2026 quando, attraverso il sistema di videosorveglianza comunale, è stato immortalato il rilascio di un voluminoso sacco nero nei pressi di un cestino portarifiuti. L’ispezione successiva del materiale, effettuata dall’agente Eustorgio Fiore, ha permesso di rinvenire all’interno della busta rifiuti organici, cartoni, plastica e, elemento decisivo, uno scontrino fiscale riconducibile a una specifica tessera fedeltà. Le verifiche condotte presso gli uffici del Comando, sotto la direzione del Comandante della Polizia Locale Panfilo D’Orazio, hanno confermato l’identità del trasgressore, un uomo residente nella zona.

Sull’accaduto è intervenuto il Vice Sindaco e Assessore alla Polizia Municipale, Rino Di Girolamo: “L’amministrazione comunale intende proseguire con estrema fermezza su questa linea d’azione, confermando che non ci sarà alcuna tolleranza verso chi ignora le norme ambientali. Il costante monitoraggio del territorio e l’utilizzo della videosorveglianza sono strumenti indispensabili per garantire il decoro e il rispetto delle regole di convivenza civile. I controlli continueranno in modo capillare su tutto il territorio comunale per prevenire e sanzionare comportamenti che danneggiano il decoro urbano e la salute pubblica, ribadendo l’obbligo per tutti i cittadini di utilizzare correttamente i servizi di raccolta differenziata”.

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