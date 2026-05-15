ARTE E SOCIALE: IL LABIRINTO DELL’INCLUSIONE
Un gioco fatto di cuori ed emozioni
Una idea di una ventenne di Castelguidone
Da un piccolo borgo nell’alto vastese, Castelguidone, una grande volontà di aiutare il prossimo ed in particolare le persone più fragili. Ludovica Meo è una ragazza di 20 anni che ha ideato un progetto dedicato all’amore verso gli altri “Il labirinto dell’Inclusione.” Colori e creatività per accorciare le distanze tra le persone. “Ho da sempre passione per i temi sociali. Questo progetto nasce dal mio desiderio di fare qualcosa di concreto per gli altri, provando a raccontare l’inclusione attraverso gli occhi di noi giovani.” ci dice Ludovica che ci spiega in cosa consiste “è un’iniziativa artistica ed esperienziale, pensata per essere aperta a tutti e gratuita. Si tratta di un percorso tracciato a terra con disegni e un grande cartellone illustrativo, che guida le persone in un viaggio fatto di passi e di emozioni. Ho scelto la metafora del labirinto perché, anche se a volte la strada sembra difficile e tortuosa, con l’aiuto reciproco si può sempre trovare l’uscita. È un progetto dedicato all’amore per i ragazzi più fragili e alla bellezza dello stare insieme”
Un’idea semplice, che scalda il cuore e che ci fa guardare al futuro con ottimismo, soprattutto perché nasce dallo sguardo fresco e sensibile di una ragazza giovane.
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