Stamattina, mercoledì 25 marzo, alle 9, nella Sala Consiliare di Palazzo di Città, il Sindaco Filippo Paolini ha ricevuto in visita Joanna Śmieja, Sindaca del Comune di Pawłowice, in Polonia, accompagnata da una delegazione composta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Jana Pawla II”, Andrzej Wowra, da una rappresentanza di alunni dell’Istituto e dal Presidente dell’Università della Terza Età di Pawlowice, Mariusz Grygier. L’incontro, curato dal consigliere Michele La Scala, delegato ai gemellaggi, è stato improntato sulla cordialità e su una comune visione di intenti fondata sul desiderio di una reciproca conoscenza e sulla volontà di costruire un vincolo di collaborazione e di amicizia tra le due comunità. Le basi di questa relazione tra la cittadina polacca e Lanciano partono dal legame, nato da quattro anni attraverso il progetto Erasmus, tra l’Istituto di Istruzione Secondaria “De Titta-Fermi” di Lanciano e l’Istituto Comprensivo “Jana Pawla II” di Pawlowice. Per questo motivo erano presenti all’incontro anche la Dirigente Scolastica del “De Titta-Fermi” Anna Maria Sirolli e le professoresse Marianna Di Desidero e Lucia Rano, oltre a una delegazione di studenti dell’Istituto. Inoltre, ha partecipato anche un nutrito gruppo di soci dell’Università “V. Bellisario” di Lanciano guidato dalla Presidente Valeria Cavacini.

Dopo uno scambio di doni tra i due Sindaci – Lanciano ha donato una tipica campanella, simbolo di amore e di pace, ricevendo un quadro – e dopo vari interventi, è stato sottoscritto prima un patto di collaborazione tra i Dirigenti Scolastici dei due Istituti, per corroborare e rinnovare la loro intesa, quindi è stata la volta del Sindaco di Lanciano e del Sindaco di Pawlowice, che hanno siglato un Protocollo d’intesa al fine di gettare le basi per un futuro gemellaggio, con l’obiettivo di rafforzare i contatti tra i cittadini dei due Comuni, favorire lo scambio di esperienze e realizzare delle iniziative – culturali, ma non solo – a beneficio dello sviluppo complessivo di entrambe le amministrazioni locali. La cooperazione comprende i seguenti ambiti: istruzione e giovani, Università della Terza Età, sport, turismo e tempo libero, scambio di esperienze amministrative. Un incontro, questo di stamattina, che, unitamente alla lettera di intenti sottoscritta, valorizza gli scambi e il dialogo interculturale attraverso l’attenzione nei riguardi di tutte le generazioni, favorendo anche il confronto tra i giovani e gli

anziani. «Mi fa molto piacere ricevere il Sindaco e l’intera delegazione di Pawlowice e firmare la lettera di intenti. Conoscersi è una bellissima cosa, è il fondamento di ogni relazione, della cultura, del dialogo e della pace» ha sottolineato il Sindaco Filippo

Paolini. «Per questo cerchiamo sempre di favorire e implementare lo scambio tra le nostre scuole, i nostri Istituti culturali e quelli di altri Paesi. L’esperienza con altre realtà diverse dalla nostra costituisce un arricchimento e uno straordinario motore di crescita e di sviluppo per l’intera comunità.»

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