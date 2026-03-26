“Il sistema dei tratturi rappresenta un patrimonio paesaggistico unico e ancora da esplorare che, se adeguatamente valorizzato, può trasformarsi in un volano di crescita economica per l’Abruzzo e le aree interne“, così nel suo intervento il vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, On. Alberto Bagnai, nel corso della conferenza stampa “Tratturo Magno: da percorso antico della transumanza a odierno cammino internazionale“, svoltasi stamattina al Senato presso la Sala Nassiriya.

“Affiancare i moderni cammini internazionali agli antichi percorsi della transumanza – prosegue Bagnai – significa riuscire a valorizzare una struttura nata proprio per la mobilità. Oggi assistiamo a un ritorno significativo dei giovani alla dimensione pastorale, con famiglie che scelgono di radicarsi sul territorio e di viverlo, trasformando tradizioni secolari in attività economiche sostenibili e produttive. Uno dei presupposti per la sostenibilità di queste iniziative, che vanno incoraggiate, è attrarre sul territorio un turismo lento e di qualità. Tra gli obiettivi del contratto istituzionale e di sviluppo che si vuole istituire c’è proprio quello di favorire una conoscenza e una frequentazione sempre più ampia dei territori attraversati dal tratturo“.

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