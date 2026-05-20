ORTONA: TROVATA LA SEDE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE

La Giunta comunale di Ortona ha deliberato lo schema di contratto per la concessione in comodato d’uso gratuito dell’immobile di proprietà della società Micoperi Spa, situato in via Cervana, destinato a ospitare la sede operativa dell’ Autorità di Sistema Portuale per l’Abruzzo. Il provvedimento rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso avviato dall’amministrazione comunale per l’attivazione sul territorio ortonese del presidio operativo dell’Autorità di Sistema Portuale, struttura ritenuta strategica per il coordinamento delle attività portuali regionali e per il rafforzamento del sistema logistico abruzzese. La delibera approvata dalla Giunta prende atto della disponibilità manifestata dalla società Micoperi alla concessione gratuita dell’immobile individuato a seguito delle interlocuzioni istituzionali e delle verifiche svolte sul territorio. L’immobile, attualmente non utilizzato, è stato ritenuto idoneo per caratteristiche e localizzazione a ospitare la sede operativa dell’Autorità di Sistema Portuale, consentendo così una rapida attivazione del presidio.

Nel provvedimento viene anche richiamato il contesto infrastrutturale in evoluzione che interessa il porto di Ortona, con particolare riferimento ai lavori per la realizzazione dell’asse di collegamento tra il porto regionale e l’autostrada A14, considerato un intervento strategico per il potenziamento delle infrastrutture portuali e logistiche del territorio. Nella delibera viene sottolineato inoltre come il nuovo presidio operativo sia ritenuto “funzionale al rafforzamento del sistema portuale abruzzese”, in un contesto infrastrutturale considerato strategico per il territorio. L’attivazione della sede, si legge, rappresenta “un obiettivo di rilevante interesse pubblico”, anche in relazione al miglioramento del coordinamento delle attività istituzionali connesse al sistema portuale regionale. L’operazione non comporta oneri diretti a carico del bilancio comunale. “Con questo atto compiamo un ulteriore passo concreto verso l’attivazione della sede operativa dell’Autorità di Sistema Portuale in Abruzzo – dichiara il sindaco, Angelo Di Nardo – Parliamo di una scelta strategica per Ortona e per l’intero sistema portuale regionale, che rafforza il ruolo del nostro scalo e consolida la presenza istituzionale dell’Autorità sul territorio. L’individuazione dei locali consentirà di accelerare i tempi per l’insediamento operativo della struttura. Ringraziamo la società Micoperi per la disponibilità dimostrata e continuiamo a lavorare in stretta sinergia con tutti gli enti coinvolti affinché questo percorso – conclude il sindaco – possa tradursi rapidamente in un presidio stabile e funzionale a servizio del porto e dell’intero territorio abruzzese”.

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