MONTESILVANO: SANZIONI A CHI ABBANDONA RIFIUTI

Prosegue senza sosta l’azione dell’Amministrazione comunale di Montesilvano per la tutela del decoro urbano e il rispetto dell’ambiente. Nella giornata di ieri, contestualmente al posizionamento di due nuove isole ecologiche, la task force dedicata all’igiene urbana ha effettuato mirati interventi di controllo e rimozione dei rifiuti in via Saragat. ​L’operazione, condotta grazie a una stretta e intensa collaborazione tra gli addetti all’Igiene urbana e la Polizia Locale, ha dato risultati immediati. L’attività di sorveglianza e verifica ha permesso di individuare sei soggetti responsabili dell’abbandono indiscriminato di rifiuti. Nei confronti dei trasgressori saranno elevate pesanti sanzioni, come previsto dalla normativa vigente e dal codice penale.

​L’assessore all’Igiene Urbana, Alessandro Pompei, ha commentato con fermezza l’operazione, richiamando l’intera cittadinanza a un profondo senso di responsabilità civica: ​”Montesilvano è casa tua!” — ha affermato l’assessore Alessandro Pompei. — “Non possiamo tollerare che pochi incivili compromettano il decoro della nostra città e vanifichino gli sforzi fatti per potenziare i servizi ambientali, come dimostra l’installazione delle due nuove isole ecologiche in via Saragat. I controlli continueranno a tappeto grazie alla sinergia con la Polizia Locale: chi sbaglia paga, senza eccezioni.” ​L’Amministrazione comunale rinnova l’invito a utilizzare correttamente i servizi di raccolta differenziata e le isole ecologiche presenti sul territorio, ricordando che il rispetto dell’ambiente è il primo biglietto da visita della città.

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