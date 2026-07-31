MONTESILVANO: SANZIONI A CHI ABBANDONA RIFIUTI
Giro di vite contro gli abbandoni illeciti di rifiuti
Sei persone sanzionate in via Saragat
Prosegue senza sosta l’azione dell’Amministrazione comunale di Montesilvano per la tutela del decoro urbano e il rispetto dell’ambiente. Nella giornata di ieri, contestualmente al posizionamento di due nuove isole ecologiche, la task force dedicata all’igiene urbana ha effettuato mirati interventi di controllo e rimozione dei rifiuti in via Saragat. L’operazione, condotta grazie a una stretta e intensa collaborazione tra gli addetti all’Igiene urbana e la Polizia Locale, ha dato risultati immediati. L’attività di sorveglianza e verifica ha permesso di individuare sei soggetti responsabili dell’abbandono indiscriminato di rifiuti. Nei confronti dei trasgressori saranno elevate pesanti sanzioni, come previsto dalla normativa vigente e dal codice penale.
L’assessore all’Igiene Urbana, Alessandro Pompei, ha commentato con fermezza l’operazione, richiamando l’intera cittadinanza a un profondo senso di responsabilità civica: ”Montesilvano è casa tua!” — ha affermato l’assessore Alessandro Pompei. — “Non possiamo tollerare che pochi incivili compromettano il decoro della nostra città e vanifichino gli sforzi fatti per potenziare i servizi ambientali, come dimostra l’installazione delle due nuove isole ecologiche in via Saragat. I controlli continueranno a tappeto grazie alla sinergia con la Polizia Locale: chi sbaglia paga, senza eccezioni.” L’Amministrazione comunale rinnova l’invito a utilizzare correttamente i servizi di raccolta differenziata e le isole ecologiche presenti sul territorio, ricordando che il rispetto dell’ambiente è il primo biglietto da visita della città.
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