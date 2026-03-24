L’Intelligenza Artificiale (AI) è diventata una presenza sempre più importante nella nostra vita quotidiana. Dagli assistenti virtuali come Siri e Alexa ai sistemi di raccomandazione di Netflix e Amazon, l’AI sta cambiando il modo in cui viviamo e lavoriamo. Quasi 15 milioni di italiani usano le app di intelligenza artificiale, sono raddoppiati in un anno. Da un’analisi fatta da Vincenzo Cosenza, Vincos per gli abitanti della rete, esperto di AI, autore del libro “Esercizi di Intelligenza Aumentata” (2025) emerge che ChatGpt supera i 10 milioni, lo usa quasi un italiano su quattro.

L’IA non è più per pochi oppure per i giovanissimi, è accessibile a tutti e viene utilizzata per rispondere alle domande, scrivere testi, creare immagini, ma anche per aiuto allo studio. Il 2025 è stato l’anno che ne ha certificato definitivamente l’impatto sociale, tanto che la rivista Time ha dedicato all’intelligenza artificiale e ai suoi protagonisti la copertina di Persona dell’anno, riconoscendone l’influenza sulle nostre vite “nel bene e nel male”. Dopo 98 anni di copertine dedicate a esseri umani, la scelta dell’IA evidenzia la sua influenza pervasiva e il superamento dei limiti del possibile.

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