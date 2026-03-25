Una crescita record: +44% di brevetti negli ultimi 10 anni. È questo il dato fatto registrare da Faster, realtà italiana leader mondiale nella progettazione e produzione di sistemi di collegamento idraulici, elettrici e pneumatici, che sull’innovazione ha costruito le proprie fondamenta, sviluppando soluzioni che migliorano prestazioni e sicurezza nelle macchine agricole e movimento terra e in numerose applicazioni industriali in tutto mondo. Il percorso di ricerca continua si riflette in un portafoglio di 146 brevetti, che testimonia la capacità dell’azienda di trasformare le sfide ingegneristiche in soluzioni concrete e applicabili sul mercato. Dietro questo patrimonio di innovazione c’è una storia lunga 75 anni, che ha portato Faster a diventare uno dei principali player a livello globale. Fondata nel 1951 a Melzo (Milano) con il nome OMBA – acronimo di Officina Meccanica Bruno Arosio – l’azienda ha assunto l’attuale denominazione nel 1978 e nel 1996 ha trasferito la propria sede a Rivolta d’Adda (Cremona). Nel corso dei decenni, Faster ha consolidato una presenza internazionale con filiali strategiche negli Stati Uniti, Brasile, Cina e India, portando le proprie soluzioni in tutto il mondo. Dal 2018 fa parte di Helios Technologies, gruppo quotato al NYSE (HLIO) e specializzato nello sviluppo di sistemi di controllo idraulico ed elettronico. Nel 2025 il gruppo ha generato un fatturato di 839 milioni di euro, con una crescita annua del +4% (+6% su base pro forma), e una capitalizzazione di mercato di circa 2 miliardi di euro. Con un piano costante di sviluppo e lancio di prodotti tecnologicamente avanzati, l’innovazione rimane il pilastro strategico di Faster, in linea con gli obiettivi di Helios.

L’innovazione brevettata di Faster non resta sulla carta: si traduce ogni giorno in produzione. L’azienda realizza in media 45 milioni di componenti l’anno, a un ritmo di circa 200.000 pezzi al giorno, realizzando 3.500 nuovi prodotti e 10.000 codici articolo annuali. Gran parte delle attività strategiche viene gestita internamente: il 90% delle lavorazioni di precisione, il 60% dei pezzi fusi e il 65% dell’assemblaggio, oltre a packaging, collaudi, magazzino e spedizioni, garantendo controllo, tracciabilità e qualità lungo tutta la filiera. L’investimento continuo in tecnologie avanzate e controllo qualità permette all’azienda di trasformare i suoi brevetti in soluzioni affidabili e performanti. I sistemi di connessione oleodinamica sviluppati e brevettati da Faster trovano applicazione in settori molto diversi: dall’agricoltura – con innesti rapidi scelti ogni giorno dai principali costruttori di macchine agricole nel mondo – all’industria delle costruzioni, all’oil&gas, alla refrigerazione, alla silvicoltura e all’industria estrattiva. Grazie a questo approccio integrato, Faster porta innovazione ed eccellenza italiana nei mercati globali, confermando la propria leadership e il ruolo di punto di riferimento per soluzioni tecnologiche avanzate.

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