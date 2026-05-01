GIRO D’ABRUZZO JUNIORES: VINCE BATTISTONI

Alessandro Battistoni ha conquistato il terzo successo stagionale con un attacco solitario e vincente a Manoppello (Pescara), traguardo della prima tappa del Giro d’Abruzzo Juniores. Il marchigiano della Pool Cantù GB Team, nativo di Loreto, si è preso il lusso di lasciarsi alle spalle tutti gli avversari, vestendo così la maglia di leader della classifica generale di questa breve corsa a tappe abruzzese. E a Manoppello, comunità legata al triste ricordo della tragedia dei minatori morti nella miniera di Marcinelle in Belgio, i 155 atleti si sono dati battaglia sui 93 chilometri che corrispondono al tracciato identico del Trofeo 1°Maggio Città di Manoppello. Grande e calorosa è stata la partecipazione del pubblico al momento della partenza nel paese, dove spiccavano la presenza del campione italiano in carica Vincenzo Carosi (Team Coratti) e quella del commissario tecnico della nazionale italiana Dino Salvoldi. A tirare le fila dell’organizzazione generale, in prima fila, la Vomano Bike e la Parmegiani Management con la preziosa collaborazione del Comitato Trofeo 1° Maggio (guidato da Camillo Pepe), della Pro Loco di Manoppello, dell’Oratorio San Nicola, della Protezione Civile-Gruppo di Manoppello e dell’Asd Manoppello MV6 Academy. A completare il quadro, il Comune di Manoppello si è confermato un partner solido a fianco degli organizzatori, rappresentato per l’occasione dal Sindaco Giorgio De Luca (nonché neo Presidente della Provincia di Pescara), dal Vice Sindaco Giulia De Lellis e dall’Assessore allo sport Roberto Cavallo. Per la Federazione Ciclistica Italiana presenti il vice presidente del CR Abruzzo Gabriele Di Meco e il presidente provinciale di Chieti Michele Cataldo. Ripetendo cinque volte un circuito tra Manoppello e Turrivalignani, salvo un tratto iniziale pianeggiante verso Manoppello Scalo, la corsa ha visto i primi quaranta chilometri procedere con il gruppo compatto, affrontando le dure pendenze della salita verso il centro storico di Manoppello che mettevano in palio due gran premi della montagna giornalieri. Riccardo Dal Puppo (Industrie Forniture Moro) è stato il vincitore del primo gran premio della montagna al chilometro 40, seguito da Pietro Cermenati (Salus Ciclistica Seregno) al chilometro 75, quando iniziava l’ultimo giro. Per effetto del miglior piazzamento tra i due gran premi della montagna, è Cermenati a conquistare il primato provvisorio nella classifica di miglior scalatore.

A una quindicina di chilometri dal traguardo, è stato lo stesso Battistoni a lanciare un attacco temerario prima dell’ultima ascesa verso l’arrivo, riuscendo a guadagnare un vantaggio oscillante tra i 20 e i 30 secondi. Il gruppo inseguitore, molto sgranato, ha dovuto cedere il passo al vittorioso Battistoni, con il podio giornaliero di tappa che si è completato con Mattia Moretti del Team Neri Sottoli Lucchini (secondo a 14″) e Brandon Davide Fedrizzi della Borgo Molino Villa Fiorita, leggermente defilato in terza posizione a 19″.

ORDINE D’ARRIVO 1°TAPPA E CLASSIFICA GENERALE 1° Alessandro Battistoni (Pool Cantu’ Gb Team) 93 km in 2.20’38” media 39,678 km/h – 2° Mattia Moretti (Team Neri Sottoli Lucchini Energy) a 14” – 3° Brandon Davide Fedrizzi (Borgo Molino Vigna Fiorita) a 19” – 4° Nicola Padovan (Gottardo Giochi Caneva)- 5° Andrea Gabriele Alessiani (Pool Cantu’ Gb Team)- 6° Lorenzo Campagnolo (Borgo Molino Vigna Fiorita)- 7° Lorenzo Ferraro (Team Coratti) – 8° Luca Frontini (Pool Cantu’ Gb Team) – 9° Filippo Colella (Team Neri Sottoli Lucchini Energy) – 10° Edoardo Oren (SC Romanese) – 11° Cristian Dandrea (Team Tiepolo U19 Devo) – 12° Brian Paris (Team Coratti) – 13° Bruno Mardegan (Team Guerrini Senaghese) a 23” – 14° Francesco Colosio (Team Guerrini Senaghese) a 24” – 15° Olexandr Poliushko (Veleka Team)

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