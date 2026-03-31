CHIETI: IN PEDIATRIA ARRIVANO I VIGILI DEL FUOCO CON…LE UOVA

Un gesto di generosità che vale doppio, e i Vigili del fuoco lo sanno esprimere in modo esemplare. Questa mattina una rappresentanza del Comando di Chieti ha portato un momento di grande gioia ai bambini ricoverati in Pediatria al “SS.Annunziata” con la distribuzione di uova di Pasqua giganti, acquistate da “SOS Autismo”. Un modo per sostenere i progetti dell’Associazione facendo felici i bimbi costretti alla degenza in ospedale. La delegazione è stata accolta dal Direttore dell’unità operativa Francesco Chiarelli, che ha ringraziato le donne e gli uomini in divisa, sottolineando l’importanza del loro impegno a tutela delle persone e dei luoghi.

L’arrivo a sorpresa dei Vigili ha suscitato curiosità ed entusiasmo nei bambini, che hanno ricambiato il dono con sorrisi e qualche abbraccio, come quello di una femminuccia che ha voluto essere presa in braccio da Alessandro Marchione, il funzionario che guidava la delegazione. Parole di sincero ringraziamento sono state espresse dal Direttore generale della Asl Mauro Palmieri, che nell’occasione ha ricordato quanto i Vigili del fuoco siano nel cuore delle persone, per la generosità, lo spirito di servizio e l’attenzione agli altri che li caratterizza. L’iniziativa nei prossimi giorni sarà replicata a Lanciano e Vasto, con la partecipazione delle squadre del posto.

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