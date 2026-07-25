Si sono svolte alle 11:00 di oggi, 25 luglio, sul tratto di spiaggia libera compresa tra le concessione Europa e Nova Vita, le esercitazioni pratico-teoriche predisposte dall’Amministrazione Comunale in occasione della Giornata Mondiale della Prevenzione dell’ Annegamento. Su invito della Fee, la Fondazione che ogni anno assegna la Bandiera Blu, sono state effettuate simulazioni di emergenza e di soccorso in mare, ed insieme di interventi salvavita a terra. L’iniziativa, presente l’assessore al Turismo Marco Di Carlo, è stata coordinata dalla Guardia Costiera e dalla Croce Rossa di Giulianova, in collaborazione con l’associazione di bagnini Costa. Tante le persone, tra residenti e turisti, che hanno assistito alle simulazioni e ascoltato informazioni utili sulle pratiche che, all’occorrenza, posso davvero scongiurare la morte per annegamento.

“ La nostra spiaggia – ha sottolineato l’assessore Di Carlo- è bella, pulita e soprattutto sicura. Questo lo si deve al lavoro di monitoraggio, e di eventuale intervento, posto in essere dal personale della Guardia Costiera, della Croce Rossa e di Costa. Oggi, in modo particolare, lo ringraziamo perché non esiste sviluppo turistico senza che vengano messi in atto tutti i dispositivi e le accortezze per preservare l’incolumità dei bagnanti, in mare e sulla terraferma”.

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