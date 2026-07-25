Prestigioso risultato internazionale per lo sport martinsicurese. Alessio Clementoni ha conquistato la medaglia di bronzo nella prova dei 5.000 metri a punti ai Campionati Europei di pattinaggio disputati a Cardano al Campo, in provincia di Varese. Un traguardo di grande valore, arrivato al termine di una gara impegnativa e frutto di un percorso costruito negli anni attraverso allenamenti, sacrifici e una costante ricerca del miglioramento. Fondamentale, nella crescita sportiva di Clementoni, il lavoro svolto insieme al tecnico Guido Cicconi, che lo ha seguito nella preparazione e nel raggiungimento dei principali obiettivi agonistici. La medaglia europea arricchisce un anno particolarmente significativo per l’atleta di Martinsicuro, capace di ottenere importanti soddisfazioni non soltanto nello sport, ma anche nella vita personale, con il conseguimento della laurea in Economia. Clementoni è inoltre campione italiano in carica nei 10.000 metri su pista e nella maratona di 42 chilometri, risultati che confermano il suo valore e la continuità delle prestazioni ai massimi livelli nazionali.

“La medaglia di bronzo conquistata da Alessio Clementoni rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità di Martinsicuro – dichiara il consigliere comunale con delega allo Sport, Alessandro Casmirri – Arrivare a risultati di questo livello non è mai semplice: sono necessari talento, passione, sacrificio e anni di duro lavoro. Alessio sta dimostrando di possedere tutte queste qualità, riuscendo inoltre a conciliare brillantemente l’attività agonistica con il proprio percorso di studi. A nome dell’Amministrazione comunale desidero rivolgergli le più sincere congratulazioni, estendendo il ringraziamento al tecnico Guido Cicconi e a tutti i compagni di squadra che lo hanno aiutato a prepararsi al meglio”. I prossimi mesi potrebbero riservare ad Alessio Clementoni nuove e importanti esperienze internazionali. L’atleta è infatti in attesa delle convocazioni per i Giochi del Mediterraneo di Taranto, in programma alla fine di agosto, e per i World Skate Games, che si svolgeranno nel mese di ottobre in Paraguay. La partecipazione a entrambe le competizioni rappresenterebbe un ulteriore, prestigioso obiettivo all’interno di una stagione già ricca di risultati e soddisfazioni.

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