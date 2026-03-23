Nel 2026 questa collaborazione assume un valore ancora più simbolico: Ducati celebra infatti il suo 100° anniversario della sua fondazione, un secolo di innovazione, eccellenza tecnologica e tradizione sportiva. Il Ducati Lenovo Team si presenta ai nastri di partenza della nuova stagione come riferimento assoluto della MotoGP, forte di un altro anno straordinario contraddistinto da vittorie, superiorità tecnica e traguardi sportivi di primo piano. Con il Campione del Mondo in carica Marc Márquez e Francesco Bagnaia a comporre una delle coppie di piloti più talentuose nella storia della categoria, e con la Desmosedici GP 2026 espressione massima della visione ingegneristica Ducati, il Ducati Lenovo Team è pronto a lottare nuovamente per le posizioni di vertice del campionato. “Proseguire la nostra partnership con il Ducati Lenovo Team, soprattutto dopo una stagione così straordinaria e vincente, è per noi motivo di grande orgoglio” ha dichiarato Christophe Cloez, Manager Director, EIMEA, WD-40 Company Limited. “Ducati incarna prestazioni, innovazione e passione – valori che sentiamo profondamente nostri. Essere Partner Tecnico dei Campioni del Mondo in carica e accompagnare il team nell’anno del centenario Ducati, rende questa collaborazione ancora più significativa.”

Gli appassionati di motociclismo rappresentano da sempre una delle comunità più fedeli al marchio WD-40. Da questo legame è nata nel 2013 la gamma WD- 40 Specialist® Moto, oggi punto di riferimento nel settore. I prodotti a marchio WD-40® sono scelti e apprezzati da team professionali, officine e piloti in tutto il mondo per affidabilità, protezione e performance eccellenti, anche nelle condizioni più estreme. Mentre Ducati celebra il proprio centenario con una livrea speciale della Desmosedici GP “Rosso Centenario”, WD-40 Company Limited rimane al fianco del Ducati Lenovo Team, accompagnandolo nella continua ricerca di performance, innovazione e successi lungo l’intera stagione MotoGP 2026. n uno sport in cui i risultati si misurano in millesimi di secondo, la differenza è determinata da precisione, affidabilità e cura meticolosa di ogni dettaglio. Ducati Corse, impegnata a puntare alla vittoria gara dopo gara, può contare sul supporto di WD-40 Company Limited, che mette a disposizione prodotti sviluppati per affrontare condizioni estreme, proteggere i componenti essenziali, ottimizzare l’affidabilità e garantire al Ducati Lenovo Team di competere sempre al massimo livello, ogni weekend.

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