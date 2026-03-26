Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato il progetto definitivo di Terna per l’interramento di una linea aerea nel tratto che attraversa il centro abitato del Comune dell’Aquila e per l’adeguamento della Stazione Elettrica di Pettino. L’opera, per la quale la società guidata da Giuseppina Di Foggia investirà oltre 15 milioni di euro, consentirà di rispondere alla crescente domanda di energia connessa allo sviluppo residenziale e industriale dell’area, garantendo un servizio più efficiente e affidabile.

L’intervento, che si inserisce nel più ampio progetto di sviluppo della direttrice elettrica ‘Villavalle-Popoli’, prevede la realizzazione di un collegamento interrato di circa 2 km in sostituzione dell’esistente linea aerea ‘Pettino-Scoppito’, con un tracciato ottimizzato in fase di progettazione per integrarsi con l’attuale assetto urbanistico della città. Una volta completato l’elettrodotto in cavo, sarà possibile procedere alla demolizione del corrispondente tratto aereo, lungo circa 3 km, e alla rimozione di 10 sostegni, restituendo alla periferia dell’Aquila, anche in zone densamente abitate, circa 2 ettari di territorio (pari a circa 3 campi da calcio).

Il progetto include anche l’adeguamento della Stazione Elettrica di Pettino attraverso il rifacimento di una sezione esistente che verrà collocata all’interno di un nuovo edificio e la realizzazione di una nuova sezione con Moduli Compatti di Manovra – MCM – che comportano un minor ingombro. Nelle prossime settimane Terna avvierà la progettazione esecutiva e le attività preliminari in vista dell’apertura dei cantieri, prevista nel secondo trimestre dell’anno.

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