Fossacesia: grandi nomi ed il divertimento in sicurezza

Presentata l’iniziativa “Se guido non bevo e non pago” promossa da Supporter Beach

Una estate all’insegna della sicurezza e del divertimento. Fossacesia, diventata una delle stelle nella costellazione della movida giovanile della costa adriatica abruzzese, si appresta a vivere degli appuntamenti musicali d’alto livello e lo fa aderendo all’iniziativa “Se guido non bevo e non pago”, promossa dal Supporter Beach, uno dei locali più in voga della riviera abruzzese. Il cartellone degli eventi nello stabilimento di cui è proprietario Donato Di Campli, è entrato nel vivo lo scorso 6 luglio e fino al 31 agosto prossimo sono in programma ben 27 appuntamenti. Tra loro vanno segnalati le esibizioni dei Villabanks (27 luglio), Tedua (3 agosto) J Ax (6 agosto), Geolier (10 agosto), Il Pagante (14 agosto), Free de Palma (15 agosto), Salmo (18 agosto) Rhove (24 agosto) e David Morales (26 agosto).

L’ iniziativa è stata presentata in una conferenza stampa svoltasi nella sala consiliare del Comune di Fossacesia, alla quale hanno preso parte il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, gli assessori Maura Sgrignuoli e Giovanni Finoro, mentre per il Supporter Beach, insieme al proprietario Di Campli, il Direttore artistico Gianmarco Di Giuseppe e il Direttore dello stabilimento, Federico Paolucci.

“Migliorare la sicurezza e puntare ad un turismo che sappia valorizzare anche la socializzazione dei giovani è il nostro target – afferma il Sindaco Di Giuseppantonio -. In una riunione a Fossacesia lo scorso anno, l’ex Questore di Chieti, Annino Gargano, sottolineando la presenza di tanti giovani nella nostra località e la sicurezza nella movida espressamente parlò di un “modello Fossacesia”, riconoscendo che qui è forte la sinergia tra Amministrazione Comunale, i gestori dei locali e tutte le Forze dell’Ordine per assicurare il massimo controllo. Ringrazio i Carabinieri che hanno notevolmente potenziato l’organico della loro stazione nella nostra città e per la assidua presenza su tutto il territorio. Abbiamo deciso di fare nostra la campagna “Se guido non bevo e non pago”, che mi auguro venga anche seguita da tutti i locali e se così fosse, l’ Amministrazione Comunale appoggerà senza indugi, perché la riteniamo fondamentale per i giovani. Li mette in guardia sui gravi effetti che il consumo di bevande alcoliche provoca per chi si pone alla guida di un veicolo e la riteniamo estremamente importante e utile in quanto accende i riflettori su un comportamento a volte ritenuti una mera leggerezza, nonostante possano portare spesso a conseguenze addirittura fatali. Siamo sempre vigili perché non vogliamo che la stella di Fossacesia località serale per i giovani non si spenga, ma brilli sempre più – ha affermato il Sindaco Di Giuseppantonio.

Su come è impostata la campagna di sensibilizzazione sul consumo di bevande alcoliche e sull’organizzazione delle serate che porteranno a Fossacesia nomi del mondo dello spettacolo conosciuti in Italia e all’estero, si sono soffermati Donato Di Campli e Gianmarco Di Giuseppe: “Vogliamo contribuire a dare alle famiglie quella tranquillità che spesso viene meno in occasione di eventi a cui i figli prendono parte. Oltre ad offrire un servizio navetta che consentirà il viaggio andata e ritorno da Pescara, Chieti, Vasto, San Salvo, chi arriverà alla guida della propria auto al Supporter sarà dotato di un braccialetto di riconoscimento che lo indentificherà e nel locale non potrà assumere nessun tipo di alcolico. Ci aspettiamo la presenza di giovani e prevedendo un’affluenza massiccia, abbiamo già avuto un meeting in Comune con l’Amministrazione Comunale e con le forze dell’ordine e con chi dovrà garantire la sicurezza perché tutto si svolga regolarmente”.