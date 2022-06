Trasporti: La Sangritana investe in motrici

Sottoscritto accordo per il finanziamento con ICCREA Banca e BCC ROMA Filiale dell’Aquila

Continua la politica di crescita di Sangritana SPA sia in termini di fatturato che di investimenti. Le previsioni indicano un importante aumento del volume d’affari nel triennio 2022-2024 dopo il ragguardevole incremento del 55% nel triennio precedente. Inoltre, grazie alle numerose commesse recentemente acquisite, la Società ha potuto sottoscrivere contratti per l’acquisizione di due motrici elettriche ed una diesel-elettrica, che vanno ad incrementare il parco locomotive aziendale. Questa mattina, a Pescara, alla presenza del Presidente di Sangritana Alberto Amoroso, di Silvia Belli per Iccrea Banca e di Gianluca Liberati e Giovanni De Paulis per la BCC ROMA è stato sottoscritto un accordo di finanziamento per l’investimento con ICCREA BANCA – BCC ROMA FILIALE DELL’AQUILA.

Una svolta significativa nella gestione dell’azienda resa possibile al pool di banche che ormai dal 2019 sono a fianco della società SANGRITANA SPA per supportarla nell’attività di crescita ed espansione. Un’operazione che permetterà di incrementare il patrimonio tecnico- aziendale, ridurre i costi d’esercizio e migliorare notevolmente gli indici di bilancio primo fra tutti l’EBTIDA oltre che ad apportare benefici all’ambiente ed alla viabilità del nostro territorio offrendo nuove opportunità di trasporto alternativo alla gomma con tutti i conseguenti benefici in termini di emissioni di CO2 e di sicurezza stradale.

“Con questo accordo – ha dichiarato Alberto Amoroso, presidente di Sangritana Spa – la nostra società continua ad investire per il futuro: il trasporto delle merci, nostro core business, è in continua crescita. Abbiamo necessità di potenziare il nostro patrimonio tecnico. Questa è un’opportunità che le banche, sempre al nostro fianco, hanno saputo cogliere, rinnovandoci la loro fiducia con nostra massima soddisfazione. Il costo di un singolo locomotore è considerevole e l’investimento complessivo si avvicina alla cifra di 10 milioni di euro, ma è un investimento che ha durata oltremodo pluriennale”.

“Prosegue il sostegno dell’ICCREA alla Sangritana – ha affermato la dottoressa Silvia Belli – che è una controparte con cui lavoriamo volentieri e con reciproca soddisfazione, mediante piani di investimento mirati all’espansione commerciale anche in un’ottica green”.

Infine, Giovanni De Paulis referente di L’Aquila della BCC ROMA e Gianluca Liberati della BCC Roma hanno concluso affermando: “Per noi Sangritana rappresenta un’importante realtà: stiamo sostenendo i suoi investimenti, anche fuori dal nostro territorio, ma considerando la rilevanza a livello regionale della società non potevamo non appoggiare un progetto così importante. L’abbiamo fatto con l’aiuto della nostra capogruppo ICCREA BancaImpresa e l’abbiamo fatto avvalendoci di garanzie statali a sostegno degli investimenti, quindi è un’operazione volta allo sviluppo della società e dei rapporti tra la nostra banca e la società stessa”.