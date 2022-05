Diabete in “rete” con le cure primarie

Sabato 28 maggio un webinar con diabetologi e medici di medicina generale

Si parlerà di Nota 100 sabato 28 maggio in un webinar destinato ai Medici di Medicina Generale ed agli Infermieri Territoriali delle Unità di Cure Primarie della regione Abruzzo. Condotto dai Medici Diabetologi della Società Scientifica AMD Abruzzo, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale SIMG Abruzzo. La Nota 100 è stata pubblicata dall’AIFA nel mese di gennaio scorso, permette l’ampliamento della prescrivibilità delle nuove classi di farmaci per il diabete allargandola anche ai medici di medicina generale. “Inizia la vera rete territoriale ed in autunno ci sarà un altro importante passaggio” ha dichiarato Daniela Antenucci Presidente AMD Abruzzo – Resp. Diabetologia Lanciano – ASL2, che domani aprirà i lavori. “L’assistenza alle persone con diabete rappresenta in tutto il mondo uno dei principali problemi di organizzazione dei sistemi sanitari e le complicanze cardiovascolari sono la prima causa di mortalità e la maggiore componente dei costi diretti ed indiretti legati alla malattia.” Al termine degli interventi dei relatori è previsto anche un question time. Il link per registrarsi è: http://us02web.zoom.us/j/82464046629