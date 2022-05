Body building: torna a Pescara il Trofeo dell’Adriatico

Si tratta dell’ottava edizione che torna dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia

Dopo la lunga pandemia torna l’appuntamento con il body building a Pescara. Un appuntamento che mancava da troppo tempo nella città di Pescara e per gli appassionati del settore. La ASD Free Power Gym, storica dimora del culturismo abruzzese e della città di Pescara, torna in sella per organizzare la manifestazione denominata “Trofeo dell’Adriatico” che con quest’anno ha raggiunto l’ottava edizione. Tanti gli appassionati anche quest’anno, sia come atleti sa come pubblico pronti a sfidarsi a suon di muscoli. Tra gli ospiti, anche campioni del settore, che si esibiranno sul palco per deliziare il pubblico presente.

L’appuntamento è al Pattinodromo di Pescara il giorno 29 maggio 2022 dalle ore 16.00.

L’evento conta già sette precedenti edizioni, l’ultima si è svolta nel maggio 2019, con massiccia partecipazione con atleti di livello nazionale ed Europeo come Andrea Muzi (campione europeo di Body Building).

La manifestazione vanta una grande partecipazione anche da parte del pubblico, curioso ed appassionato, di tutte le fasce di età che in questi anni sono aumentati vertiginosamente fino a riempire completamente i palazzetti.

I giudici sono atleti e personaggi noti nel settore del body building e del fitness, tra cui Andrea Toscano Mister Universo Wabba, Massimo Casalena Campione assoluto e professionista, Gianfranco Di Tizio Trainer multi premiato, Marco Mengarelli Campione Italiano ICS.

La finalità dell’evento è valorizzare questa fantastica disciplina con l’obiettivo di far crescere la passione per la cultura fisica anche ai più giovanissimi educandoli allo sport ed allontanandoli dalla strada.

Le categorie dell’evento saranno: under 23, HP 173 cm + 2, HP 178 cm + 4, HP oltre 178 cm + 6, bodybuilding 70 kg, bodybuilding 75 kg, bodybuilding 80 kg, bodybuilding 85 kg, bodybuilding 90 kg, bodybuilding oltre 90 kg, bodybuilding over 40, bodybuilding over 50, coppie, model, bikini, bikini over 35, body fitness, men’s physique, classic physique, wellness.