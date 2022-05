Pescara: dal 25 al 27 maggio “Terrà”

E’ il primo green forum della transizione energetica con ricercatori, professionisti, imprenditori

Si chiama “Terrà” ed è il primo green forum della transizione energetica in programma dal 25 al 27 maggio prossimi all’Aurum di Pescara. Si tratta di un evento nazionale promosso dall’assessorato all’energia della Regione Abruzzo, dal Comune di Pescara e dalla Fondazione PescarAbruzzo che ha come obiettivo quello di puntare su sostenibilità ambientale, fonti energetiche ed economia circolare come strumento di sviluppo futuro. Un tema di grande attualità che vuole affrontare le problematiche attuali e guardare al futuro. Infatti alla base del forum ci sarà il progetto “Terrà l’ambiente in cui vivremo”. Si tratta del più importante evento su queste tematiche mai organizzato in Abruzzo. “A Terrà prenderanno parte ricercatori, professionisti, imprenditori e docenti universitari – ha detto Nicola Campitelli, assessore regionale all’energia – significa diventare parte attiva del nostro futuro. Le iniziative che stiamo portando avanti come Regione sulle comunità energetiche, sull’idrogeno e sull’economia circolare sono diverse e importanti. Occorre, però, anche un’attività di sensibilizzazione e di stimolo per i cittadini. Il nostro obiettivo finale – spiega –, attraverso le attività operative e di formazione come Terrà, è quello di offrire ai cittadini abruzzesi, alle famiglie e alle imprese l’opportunità di un’energia sostenibile dal punto di vista ambientale, ma soprattutto economico”. La comunicazione e l’organizzazione dell’evento nazionale incentrato sul progetto “Terrà” sono curate dall’agenzia Mirus di Pescara.