Lanciano: convegno sull’imprenditoria femminile

Casartigiani lancia lo “sportello rosa” e Maria Ida Troilo annuncia altri convegni per le PMI

La ripartenza del dopo Covid passa per le risorse che possono agevolare la creazione di nuove imprese e le donne possono giocare un ruolo importante. Quali le risorse e come accedervi? Se ne è parlato in un convegno organizzato a Lanciano dall’assessorato comunale alle attività produttive e da Casartigiani che ha visto la presenza di diversi relatori e di affermate donne imprenditrici che hanno raccontato la loro esperienza.

“E’ un momento difficile per il commercio e l’imprenditoria, ma anche un momento dove ci sono tante opportunità. Questo è stato il primo di una serie di appuntamenti che come assessorato mi sto impegnando ad organizzare insieme alle associazioni di categoria perché innanzitutto bisogna informare l’opinione pubblica sulle risorse che il Governo e l’Europa stanziano per le imprese.” ha dichiarato l’assessore alle attività produttive Maria Ida Troilo. Casartigiani ha annunciato l’apertura di uno “sportello rosa”.

“Abbiamo previsto nella nostra struttura uno sportello per le donne che volessero avere informazioni per l’accesso ai finanziamenti e stiamo lavorando per fare rete anche a livello regionale al fine di sostenere le pmi” ha detto Fabrizio Bomba, presidente Casartigiani Chieti e presidente di Confidimpresa Abruzzo.

Nel merito dei bandi e finanziamenti disponibili sono entrati Marco Canci, project manager della BL RSM- finanza agevolata e la commercialista Cristiana della Penna.

Ma le imprese per portarle avanti hanno bisogno di sacrifici, passione, determinazione. Lo hanno ben spiegato ai presenti nei loro interventi Marina Cvetic, amministratore unico di Masciarelli Tenute Agricole e Simona Fattore amministratore unico di Supporter group, due donne di successo alla guida di importanti realtà imprenditoriali. Hanno parlato di una azienda innovativa, Emporio Health, i due imprenditori Alessio Veronese e Monica Fioriti.

In sala c’erano tanti studenti degli istituti superiori Da Vinci-De Giorgio e De Titta-Fermi. La conclusione dei lavori è stata affidata a Tiziana Iozzi, formatrice e coach.

Hanno portato il saluto al convegno il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, l’assessore regionale Nicola Campitelli, il consigliere provinciale Davide Caporale, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio.