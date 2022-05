Go Festival: concluse le audizioni a Roma

Si scaldano i motori per l’ottava edizione di Guardiagrele Opera festival che si terrà in estate

Si sono svolte a Roma presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia le audizioni per le opere che saranno messe in scena nella edizione 2022 del Guardiagrele Opera Festival. Due giornate intense con i candidati arrivati da ogni parte, Italia, Germania, Portogallo, Brasile, Stati Uniti, Russia , Ucraina, Austria, Francia, Spagna, Argentina, Corea, Cina, Giappone. Le audizioni hanno riguardato le opere “Il nascimento dell’aurora” di T.Albinoni, “Rigoletto” di G.Verdi, “Les Enfants Terribles” di Ph. Glass. Ad “esaminare” i candidati la grande soprano Susanna Rigacci, il direttore d’orchestra Maurizio Colasanti, entrambi colonne portanti da sempre di Go Festival. Ma anche altri importanti personalità come il presidente Gianni Letta, il maestro Roberto Giuliani, Angelo Valori presidente dell’Ente Manifestazioni Pescaresi, il regista Aldo Tarabella, il direttore d’orchestra dei Solisti Veneti Giuliano Carella. Insomma parte già alla grande l’edizione 2022 che si preannuncia ricca di sorprese come sottolinea Antonello Lupiani, ideatore ed anima del Festival presente alle audizioni insieme a Donatella Ranieri presidente dell’associazione. La sfida, quella di portare l’opera in piazza ed avere uno straordinario riscontro di pubblico e consenso, è stata vinta. Ora si attende il cartellone di quest’anno che sarà sicuramente ricco anche di eventi collaterali che offriranno tante occasioni per trascorrere serate estive nel bellissimo borgo di Guardiagrele. Tra le novità anche un importante evento per Pescara che ospiterà il 30 luglio il Rigoletto al Teatro D’Annunzio.