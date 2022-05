Sostegno alle imprese femminili: il 18 maggio convegno a Lanciano

Iniziativa dell’assessorato alle Attività Produttive e Casartigiani per presentare nuovi bandi

Ci sono nuove opportunità per le imprese femminili grazie al fondo del Ministero dello Sviluppo Economico che prevede diverse linee di azione dedicate alla promozione, all’avvio ed al rafforzamento delle imprese in rosa. Se ne parlerà in un convegno organizzato dall’assessorato alle attività produttive del Comune di Lanciano e da Casartigiani per il prossimo mercoledì 18 maggio a partire dalle 9.30 presso la Sala Buccella in via Fabio Filzi,2 a Lanciano.

Il tema del Convegno “Impresa è/e donna, un nuovo futuro è possibile” sarà introdotto dall’Assessore alle attività produttive, Maria Ida Troilo dopo i saluti del Sindaco Filippo Paolini, del Presidente di Casartigiani Chieti e Condifimpresa Abruzzo, Fabrizio Bomba e del segretario di Casartigiani Chieti, Dario Buccella. Gli aspetti più tecnici verranno affrontati da Nello Rapini, Lead Partner in RSM Italia (area Finanza agevolata) e dalla commercialista Cristiana della Penna. Seguiranno gli interventi di donne imprenditrici che parleranno delle loro esperienze e di leadership al femminile: Marina Cvetic (Amministratore unico Masciarelli Tenute Agricole) e Simona Fattore (Amministratore Unico Supporter Group). Due giovani, Alessio Veronese e Monica Fioriti racconteranno la storia della loro azienda “Emporio Health” ed a concludere interverrà Tiziana Iozzi, formatrice e coach.

“Ci sono delle opportunità che non dobbiamo perdere. Vogliamo innanzitutto informare sulla possibilità di

accedere a questi incentivi e stimolare le donne a mettersi in gioco, a presentare progetti e ad approfittare

di questo fondo” ha detto l’assessore Maria Ida Troilo “Le piccole e medie imprese sono una spina dorsale

della nostra economia dobbiamo aiutarle a nascere e crescere.” Al convegno parteciperanno rappresentanti

delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e bancario. Inoltre saranno presenti studenti degli istituti

superiori di Lanciano che hanno l’indirizzo turismo e commercio.