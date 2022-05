Saglietti, Gentile e Masturzo: la grande fotografia a Lanciano

Decima edizione di “Immagina”, la rassegna dell’associazione Social Photo Street di Roberto Colacioppo

Dopo due anni di stop causati dalla pandemia, Lanciano (Ch) torna ad essere la casa della fotografia e lo fa in grande. L’associazione Social Photography Street 6212, presieduta dal fotografo frentano Roberto Colacioppo, vincitore di premi e riconoscimenti per il suo lavoro a livello internazionale e presidente del Fiof (Fondo Internazionale per la Fotografia) Abruzzo, porta in città i grandi nomi della fotografia, con la decima edizione di Immagina, dal 19 al 22 maggio 2022, nei locali del Polo Museale Santo Spirito.

«Questi due anni in cui il silenzio ha avuto la meglio sono stati un buco nero anche per il mondo della fotografia. – dice Roberto Colacioppo, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’evento – Oggi ripartiamo con entusiasmo e speriamo, come sempre, di vedere tanto entusiasmo intorno a noi perché avere in casa i mostri sacri della fotografia, peraltro in incontri gratuiti, non è da tutti i giorni».

Si parte dunque giovedì 19 maggio, alle ore 21, al Polo Museale Santo Spirito con la serata dedicata al tre volte World Press Photo, Ivo Saglietti che, insieme al photo editor Maurizio Garofalo ed allo stesso Colacioppo, dialogherà del suo progetto “I fantasmi dei Balcani”.

Venerdì 20 maggio, stesso posto e stessa ora, sarà a Lanciano il fotografo di chiara fama, Tony Gentile. Conosciuto per il celeberrimo scatto diventato ormai un’icona di Falcone e Borsellino, ha lavorato per la Santa Sede, il presidente USA Obama e attualmente si dedica alla realizzazione di progetti personali sia nell’ambito della fotografia che del video documentario.

Sabato 21 maggio, ultimo appuntamento serale, sarà la volta del racconto di Pietro Masturzo, anche lui vincitore di Wolrd Press Photo, racconterà a Lanciano dei suoi progetti in terre di guerra, da Teheran fino a Kiev ed alla attualissima guerra in Ucraina.

Domenica 22 maggio, alle ore 10.30, sempre al Polo Museale di Lanciano, tavola rotonda sul mondo della fotografia che si intreccia con quello del giornalismo, con tutti i gli ospiti di Immagina, insieme ad Andrea Pontini, approdato a “Il Giornale” nel 2005, oggi presidente dell’associazione per la promozione del Giornalismo che ha lanciato il progetto “Gli occhi della guerra”, oggi www.InsideOver.it , piattaforma di crowfunding nata all’interno del quotidiano milanese per sostenere i reportage di guerra.

«Ringrazio il Fiof, a partire dal presidente Ruggiero Di Benedetto, che come sempre ha patrocinato la nostra rassegna. – conclude Colacioppo – Spero di vedere tanto pubblico ai nostri talk perché oggi, con un buon cellulare tra le mani, ci sentiamo un po’ tutti fotografi, ma la Fotografia vera è quella che parla di Cultura e attualità a 360 gradi ed Immagina vuole essere proprio questo, per fotoamatori e non».