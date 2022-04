Lanciano, banchetto di “Azione” contro la riapertura del Corso

Giacinto Verna continua la battaglia per non far riaprire il tratto che unisce il Corso al Parco Villa delle Rose

Domenica 24 aprile il circolo cittadino di Azione allestisce un banchetto informativo lungo corso Trento e Trieste a Lanciano per distribuire materiale informativo, raccogliere adesioni e continuare la petizione contro la riapertura al traffico di una parte del Corso, avviata con successo nelle scorse settimane. Il banchetto viene posizionato dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 20,00 all’incrocio con viale Salvo D’Acquisto, proprio in prossimità del tratto di strada che l’amministrazione comunale ha deciso di rendere nuovamente carrabile.«L’iniziativa della petizione ha già riscosso un buon riscontro due settimane fa», dichiara il consigliere comunale di Azione Giacinto Verna, «per questo la riproponiamo in occasione dei banchetti informativi per distribuire materiale e far conoscere il partito sul territorio, che Azione allestisce periodicamente in tutta Italia. In tanti, in particolare famiglie e commercianti, hanno risposto con favore alla raccolta firme perché contrari a spezzare la grande isola pedonale che, durante la precedente amministrazione, avevamo previsto lungo tutto corso Trento e Trieste per accrescere la capacità di Lanciano di attrarre visitatori e di aumentare la vivibilità per residenti. Tagliare in due lo spazio chiuso alle auto che unisce il Corso al Parco di Villa delle Rose è una delle tante scelte insensate e controproducenti che sta prendendo la nuova giunta».