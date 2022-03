Lanciano: arriva lo sportello unico dell’edilizia

L’iniziativa verrà presentata con un incontro da remoto su Zoom aperto a tutti

“A partire dal 4 aprile prossimo, una svolta epocale, entrerà in vigore la nuova piattaforma gestionale per lo “Sportello Unico dell’Edilizia” (SUE) online. Il SUE subirà una trasformazione profonda – ha dichiarato l’Assessore all’Urbanistica Graziella Di Campli – sarà infatti attivata la piattaforma digitale, fornita dalla ditta Starch srl di Milano Brianza che provvederà alla gestione della stessa. Ciò significa che le pratiche edilizie finora presentate in forma cartacea i cui fascicoli si spostano fisicamente sugli uffici comunali preposti, saranno presentate on line e avranno un software che muove la pratica digitale sul percorso del procedimento che essa deve seguire. Il nostro assessorato – ci tiene a sottolineare l’Assessore Di Campli – viaggerà in digitale attraverso un portale formato da: 1) CPortal 360 per la presentazione delle pratiche, 2) ArchWeb per la gestione comunale delle stesse”.

“CPortal 360 e ArchWeb, insieme danno vita allo sportello unico SUE, ovvero la soluzione più completa per la presentazione, gestione e conclusione della pratica edilizia. L’Assessorato mira a realizzare l’obiettivo del Governo Nazionale di implementare azioni di analisi organizzativa, di monitoraggio e semplificazione delle procedure, di investimento nelle nuove tecnologie e di potenziare, così, l’azione amministrativa, che passi attraverso un forte ammodernamento”.

“A tal fine sarà effettuato un incontro “da remoto” tramite piattaforma Zoom, previsto per il giorno mercoledì 23 marzo 2022 nella fascia oraria 10-13, allo scopo di presentare le potenzialità del nuovo sistema, e chiunque interessato potrà partecipare previa iscrizione online sul sito www.starch.it nell’apposita sezione dedicata al Comune di Lanciano”. Nel corso dell’incontro verranno illustrate le seguenti funzionalità: Accesso alle informazioni su come presentare le varie tipologie di pratiche edilizie; presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale; consultazione dei regolamenti comunali collegati a tutto il sistema normativo nazionale e regionale; consultazione dello stato delle pratiche edilizie presentate. “Si tratta – ha detto il Sindaco di Lanciano Filippo Paolini – di una grande opportunità volta allo snellimento e alla sburocratizzazione delle pratiche amministrative che porterà un grosso giovamento a tutti gli operatori del settore e non solo, la gestione digitale delle pratiche sarà certamente un successo”.

L’evento verrà registrato e successivamente verrà messo a disposizione tramite il sito istituzionale del Comune.