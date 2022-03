Successo in Messico per la pianista Greta Cipriani

Prima Mondiale delle opere di Venus Rey Jr. su testi dell’artista abruzzese Greta Cipriani

Successo in Messico per la pianista italiana Greta Cipriani che ha presentato in prima mondiale nel Teatro La Paz di San Luis Potosi due opere del compositore messicano Venus Rey Jr: I Quattro Elementi e Cuore dell’animo umano. Opere scritte su testi della poetessa e pianista italiana Greta Cipriani. La collaborazione tra i due musicisti e scrittori è nata di recente.Non appena Greta ascoltò le opere di Venus, ne rimase subito affascinata. L’energia, la qualità sonora, la potenza dell’orchestrazione, il senso della struttura musicale proveniente dalla tradizione romantica, il gesto eroico, l’enfatizzazione del sentimento umano mista ad un lirismo poetico raffinato han fatto sì che questi due artisti si incontrassero. Queste chiavi sono proprie della visione di Greta, che aggiunge ad esse la propria peculiare poetica.Le due opere in questione fanno parte di un progetto più ampio ideato proprio dalla pianista Greta, un progetto che vede al centro il pianoforte come nucleo di un universo più ampio, come quello orchestrale. “Piano Universo”, dunque, a suggellare questo patto fra il pianoforte e un universo sonoro che possa comprenderlo, espanderlo, accoglierlo, nonché una voce recitata che possa anche esternarlo. Queste prime opere, frutto della loro collaborazione, sono state presentate in prima mondiale presso il Teatro de La Paz in Messico. Sono state pensate per Soprano o Tenore, Pianoforte ed Orchestra. In questo concerto hanno partecipato il noto soprano messicano Zaira Soria, vincitrice di importanti premi e riconoscimenti operistici, la stessa Greta Cipriani nella parte solista di pianoforte e l’Orchestra Sinfonica di San Luis Potosí, tutti sotto la direzione di José Miramontes, grande direttore didatta e pianista fondatore della OSSLP, la quale è stata riconosciuta come una delle migliori orchestre sinfoniche messicane. Musicisti di grande qualità ed esperienza, il cui connubio è stato perfetto. Quattro Elementi è un’opera per orchestra, pianoforte e soprano o tenore. Si compone di quattro movimenti: Acqua (Acqua), Aria (Aria), Fuoco (Fuoco) e Terra (Terra). I testi di Greta Cipriani, in italiano, trattano della forza degli elementi primitivi e dei misteri insondabili della natura, che conserva sempre in sé la doppia valenza di costruttrice/distruttrice della vita. Il compositore si avvale di una tavolozza sonora di linguaggio chiaro e accessibile.