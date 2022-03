8 marzo 2022, anniversario della riapertura del Consultorio familiare di Francavilla

Dopo un anno il bilancio è positivo con una grande affluenza di utenti anche dai comuni limitrofi

Domani, martedì 8 marzo 2022, giornata internazionale della donna, coincide con il primo anniversario dell’inaugurazione della nuova sede del Consultorio familiare di Francavilla al Mare.

In questo anno di attività il Consultorio, come servizio multi professionale ad alta integrazione socio-sanitaria diretto da Drusiana Ricciuti, ha continuato a rispondere alle esigenze della famiglia, della donna, della coppia, dell’infanzia e dell’adolescenza. Il lavoro svolto in équipe da pediatra, ginecologa, ostetrica, psicologa e assistente sociale, eroga interventi a tutela della salute della donna nell’arco dell’intera vita, nonché a tutela della salute dell’età evolutiva, dell’adolescenza, delle relazioni di coppia e familiari.

Dalla sua riapertura il Consultorio familiare ha registrato una grande affluenza di utenti provenienti sia da Francavilla al Mare sia dai Comuni limitrofi. Ciò ha favorito una capillarità dei servizi offerti e una maggiore equità di accesso alla popolazione di riferimento.

«La felice coincidenza di date – afferma Drusiana Ricciuti – ci consente di ringraziare ancora una volta la Direzione generale e sanitaria della Asl Lanciano Vasto Chieti per la riapertura fortemente voluta e ci dà l’occasione per fare gli auguri a tutte le donne, in particolare alle donne del personale sanitario, tecnico e amministrativo della nostra azienda».