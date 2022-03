Lanciano, gli “EFFEMME” scaldano i motori

La nota band frentana ha iniziato le prove e sta lavorando ad un nuovo repertorio

Si riparte! E’ lo spirito con il quale i componenti della band frentana EFFEMME hanno ripreso con le prove musicali per un repertorio che si fa sempre più ricco. “Speriamo che per la prossima stagione estiva si possa tornare a fare eventi come qualche anno fa. Noi ci stiamo preparando con un repertorio che spazia dai classici della disco dance per passare alla musica soul, rock ed a quella italiana. Il nostro scopo, da sempre, è intrattenere e coinvolgere giovani e meno giovani” dichiara Nicola Memmo, tastierista della band che è composta anche da Paolo Toscano, alla chitarra, Roberto Pace al basso, Luca Flaminio alla batteria Raffaele Scardapane, voce. Gli EFFEMME hanno festeggiato nel 2019 i loro primi dieci anni con un bellissimo concerto-spettacolo durante le feste di Settembre. “Non vediamo l’ora di tornare al nostro pubblico e regalare serate di spensieratezza. Purtroppo la pandemia ha bloccato tanti eventi, ma c’è voglia di normalità. Abbiamo già diversi contatti per la prossima stagione estiva e stiamo lavorando per una importante collaborazione con un artista famoso ma, per ora, non diciamo altro se non ribadire che siamo carichi e pieni di entusiasmo.” ha aggiunto Memmo.