Lanciano: rassegna teatrale “Il varietà è donna”

Il Comune aderisce alla proposta dell’associazione culturale “Ridendo e scherzando”

L’Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Lanciano ha accolto l’importante iniziativa dell’Associazione “Ridendo e Scherzando” per la realizzazione, in occasione della “Festa della Donna”, di una rassegna teatrale dal titolo “Il Varietà è Donna” che prevede i seguenti spettacoli che si terranno al Teatro F.Fenaroli: il 6 marzo 2022, alle ore 21:00 debutto dello spettacolo “Ti amo ma non da morire” della Compagnia The Muses di Ortona; il 7 marzo 2022, alle ore 21:00, debutto dello spettacolo teatrale “Villaggio Vacanze” con Raffaele Jair dell’Associazione “Ridendo e Scherzando”. Gli spettacoli mirano ad affrontare i drammatici temi della violenza e della discriminazione di genere, cercando di interpretarli in chiave ironica e divertente, alternando momenti di musica a momenti di varietà.

“Sosteniamo questa iniziativa – ha detto il Vicesindaco, Assessore alla Cultura e Turismo Danilo Ranieri – tra l’allegorico e l’impegnato, per ricordare, in occasione della “Festa della Donna” che le donne sono fonte di vita, vanno accarezzate e non dileggiate”.

“La voglia di tornare a Teatro dopo due anni di pandemia – ha dichiarato Raffaele Jair – ci ha portato a decidere di creare uno spettacolo comico per tornare a ridere “in presenza”, approfittando dello spettacolo dell’amico Fabrizio Fasciani, che andrà in scena anche il giorno prima (6 marzo) con “Ti amo ma non da morire”, spettacolo contro la violenza sulle donne scritto dallo stesso Fasciani e Gaetano Cespa, quest’ultimo scomparso prematuramente nel 2018. Il 7 marzo sarà uno spettacolo tutto da ridere con Gag comiche ed esilaranti”. Oltre a Raffaele e Fasciani sul palco ci saranno Jacopo Abbonizio e Benedetta Tieri. Inoltre ci saranno il Maestro Peppino Zulli, il dj Carmine Iacobitti e le ragazze della Palestra Planet di Silvia Petrillo.