“Agricoltura e paesaggio in Abruzzo attraverso le opere dei pittori dell’800”

Incontro promosso dall’Associazione “Il Caffè Letterario … e non solo” il 4 marzo a Lanciano

Ripartono le attività de “Il Caffè letterario…e non solo”, l’Associazione culturale di Lanciano le cui finalità sono quelle di promuovere momenti formativi e creativi rivolti a giovani e meno giovani.

Il prossimo venerdì 4 marzo ci sarà un incontro con il professor Giuseppe Manzi, grande studioso della cultura abruzzese, che parlerà di “Agricoltura e paesaggio in Abruzzo attraverso le opere dei pittori dell’ottocento.” Sarà un affascinante ed interessante viaggio nel mondo rurale visto attraverso l’arte pittorica in cui verranno affrontati anche i cambiamenti intervenuti in campo alimentare e sanitario. L’incontro, patrocinato dal Comune di Lanciano, si terrà alle 17.30 presso la sala Benito Lanci, ex Casa di Conversazione, e sarà presentato dalla dottoressa Brigida Cristallo.

Il Vice-sindaco nonché Assessore alla Cultura del Comune di Lanciano, Avv. Danilo Ranieri, che sostiene fortemente le iniziative proposte dall’Associazione e che ha garantito la sua presenza, dichiara: “L’agricoltura ha scandito i tempi del nostro vivere già ante litteram, anche in Abruzzo, anche a Lanciano ed in Frentania. Bravi e grazie ai promotori del Caffè Letterario per averne tirato fuori le «opere»”.

“La nostra è un’Associazione culturale senza fini di lucro. Le attività formative riguardano ogni branca del sapere.” dichiara Mirella Spinelli, presidente dell’Associazione. “Si propone attraverso convegni, concerti, corsi di formazione di creare momenti anche aggregativi e socializzanti, di diffusione del valore della cultura e della solidarietà sociale. Vuole creare momenti di confronto attivo. Promuove aggregazioni anche con altre associazioni o istituzioni culturali, di artisti, di personale Accademico, di genitori, di docenti, di personaggi noti per merito nel mondo della cultura, delle arti, della medicina, delle scienze, del giornalismo, etc, ed anche di singoli soggetti che, a livello nazionale ed internazionale, siano promotori di cultura in ogni ambito e livello. Si ringrazia di cuore il Comune di Lanciano nelle persone degli Amministratori, per essere vicino alla nostra Associazione e per la disponibilità a sostenere le varie attività promosse e messe in campo dalla stessa”.