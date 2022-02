Sulmona: Palamara e Sallusti presentano “Lobby & Logge”

L’iniziativa della Consigliera Antonietta La Porta con l’associazione culturale Abruzzo Italia

Tanta gente al Cinema Pacifico a Sulmona per la presentazione del libro intervista “Lobby&Logge le cupole occulte che controllano il sistema e divorano l’Italia”, a cura di Alessandro Sallusti e Luca Palamara, Rizzoli Editore. Hanno conversato con gli autori i giornalisti Angelo De Nicola e Giustino Parisse, ha moderato il giornalista Ennio Bellucci. L’evento è stato organizzato dalla consigliera regionale Antonietta La Porta, presidente dell’Osservatorio regionale sulla Legalità in collaborazione con L’Associazione Culturale AbruzzoItalia costituita da poco nella città peligna.

“Un evento importante, molto partecipato, il primo grande evento dopo questo difficile periodo, in cui si sono trattati temi che stanno suscitando grande interesse e scalpore riguardanti le lobby ed i centri di potere trasversali che usano la magistratura e l’informazione per regolare i conti, consumare vendette e fare affari” ha dichiarato la consigliera che ha ringraziato tutti i presenti in particolare il presidente Marco Marsilio per la sua presenza, il sindaco ed i numerosi amministratori.

“Il sistema inquinato dalle logge e dalle lobby inquina la democrazia non inquina solo i processi. Le anomalie non fanno male solo a chi ha a che fare con la giustizia, ma a tutti perché deviano il corso della democrazia” ha detto Sallusti in collegamento web che, dopo il successo de ‘Il Sistema’, caso editoriale del 2021 con la presenza ai vertici delle classifiche è dall’8 febbraio nelle librerie con il secondo libro-intervista all’ex magistrato. Palamara sollecitato dalle domande dei giornalisti ha affrontato il tema del libro a tutto campo dicendo che lo scopo vuole essere quello di informare correttamente su come sono andate realmente le cose e su come funzionano.

Un importante inizio per l’associazione Abruzzo Italia, Daniela Di Cioccio e Gianni Zaccardelli rispettivamente presidente e vice presidente dell’Associazione hanno preannunciato altre iniziative di rilievo.