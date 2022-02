Lanciano: iniziativa contro il disagio giovanile #nellarete#

Il servizio di assistenza educativa territoriale attivo per tutti i comuni dell’ambito distrettuale 11

“Il Servizio di Assistenza Educativa Territoriale #NELLARETE#, nell’ambito del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2020 – “Abruzzo Giovani 2020”, proseguirà nel Comune di Lanciano- capofila e in tutti i Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 11 – Frentano in particolare nei luoghi di maggiore aggregazione.” Lo ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Cinzia Amoroso. “È rivolto a tutti i giovani in età compresa tra i 16 ed i 25 anni ed ha la finalità di prevenire il consolidarsi e cronicizzarsi di situazioni a rischio, in particolare le varie forme di dipendenza già conclamate. La mappatura dei luoghi in cui i ragazzi si ritrovano spontaneamente – prosegue la Amoroso – rilevata a partire da agosto fino a dicembre 2021, è stata condivisa con tutti i Comuni dell’Ambito e ha permesso di intercettare i bisogni dei giovani sul territorio. l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Lanciano, Cinzia Amoroso, dichiara inoltre: “Da ottobre 2022 il Servizio verrà offerto anche agli insegnanti, alle famiglie ed agli alunni delle scuole del territorio, attraverso laboratori, con lo scopo di prevenire il disagio in ambito minorile, di ridurre comportamenti disfunzionali, di gestire l’evasione dell’obbligo scolastico e di intercettare i disagi causati dalla Pandemia da Sars Covid-19 e sensibilizzare i ragazzi sui temi della legalità. Sarà attivo uno sportello, accessibile a tutti presso la sede del Servizio Sociale del Comune di Lanciano ECAD in via dei Frentani, 27 per le consulenze educative rivolte ai residenti dei Comuni dell’Ambito”.