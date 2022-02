Lanciano: “Il Mastrogiurato” si prepara alla 40 esima edizione

La manifestazione si svolgerà per una settimana a partire dall’ultima domenica d’agosto

L’Associazione “Il Mastrogiurato” insieme ai propri tecnici in questi mesi sta lavorando all’edizione numero 40 della Rievocazione Storica più antica d’Abruzzo.

Dopo lo stop forzato del 2020, a cui è seguita la tragica scomparsa dell’indimenticato presidente Danilo Marfisi, lo scorso anno l’Associazione ha proposto alla Città una versione ridotta della Settimana Medievale, causa restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19, alle Torri Montanare nel quartiere storico di Civitanova.

La XL edizione, che come tradizione si svolgerà a partire l’ultima domenica di agosto e si concluderà la prima domenica di settembre, vedrà quest’anno alcune novità con il ritorno in centro città della manifestazione così come gli operatori commerciali chiedevano da anni.

Il mercato medievale internazionale si svolgerà nel luogo dove si svolgevano le fiere nell’antichità ovvero “La Piana della Fiera”, ora Parco Villa delle Rose dove sarà allestito un “Villaggio Medievale” che accoglierà i mercanti con le loro mercanzie provenienti dall’Italia e dall’Europa. E poi grande spazio agli spettacoli a tema con combattenti, mangiafuoco, danzatrici, giocolieri e tutto quanto l’associazione è riuscita in questi anni a portare in Città.

Un dialogo è costantemente aperto – ha detto il presidente Mario La Farciola- con le istituzioni comunali e regionali. Il ringraziamento va all’attenzione che l’assessore alla cultura del comune di Lanciano Danilo Ranieri, sta riservando alla rievocazione insieme all’assessore regionale Nicola Campitelli il quale in questi mesi ha più volte ricevuto il direttivo del Mastrogiurato.

Un impegno quello delle istituzioni rivolto anche nel trovare una nuova sede all’associazione che ha più volte, in questi anni, manifestato.

Nel 1981, su iniziativa di alcuni storici locali, venne riportata alla luce questa gloriosa pagina storica della Città di Lanciano e si svolse la prima edizione della Rievocazione Storica, questo anno 2022 si svolge la quarantesima edizione. Da oltre vent’anni la struttura è stata completamente trasformata e la manifestazione è diventata “Settimana Medievale” con il solenne Corteo Storico dell’Investitura del Mastrogiurato nell’ultimo giorno. Essa si svolge ogni anno dall’ultima domenica di agosto alla prima domenica di settembre e si caratterizza con iniziative quali la “Tenzone dei Quartieri” (giochi a squadre de “gli antichi mestieri” quali: calderai, vasai, funai) spettacoli di strada, concerti di musica antica, spettacoli teatrali per bambini e adulti, teatro di strada, giocolieri, cavalieri e combattenti, danzatrici, trampolieri, falconieri, sbandieratori, convegni e conferenze, 5 giornate di Mercato Medievale Internazionale e spettacoli vari con la partecipazione di espositori e artisti provenienti dall’Italia e dall’Estero nella splendida cornice del Quartiere di “Civitanova” (in questo anno 2022 (XL edizione) la location sarà cambiata e portata nell’antica sede originale “Piana della Fiera” dove verrà allestito un villaggio medievale. Infine nella prima domenica di settembre si svolge il Corteo Storico con la partecipazione di delegazioni italiane ed estere comprendendo oltre 600 figuranti in costume d’epoca. Numerosissima ed appassionata è la partecipazione dei cittadini lancianesi e non a tutti gli eventi proposti, ma altrettanta numerosa e sempre crescente è la partecipazione di turisti che affollano la nostra Città nel corso della Settimana Medievale. Alcune cifre: oltre 80.000 presenze nella settimana (di cui 25.000 nella sola domenica conclusiva); 250.000 contatti nel corso della diretta televisiva del Corteo trasmessa da emittente regionale; oltre 1500 presenze alberghiere dirette più quelle indirette non quantificabili ma sicuramente di tutto rispetto. A ciò si aggiunga il rapporto con numerose Città europee con iniziative di scambio culturale e il gemellaggio della Città di Lanciano con due di queste e precisamente con Visegrad (Ungheria) e Riedenburg (Germania). Più di 2000 sono i ragazzi delle scuole Medie di Lanciano che hanno partecipato a programmi di scambio con ragazzi di pari età in Europa, stimolati allo studio ed all’approfondimento della storia medievale. Il Mastrogiurato è in rapporto diretto con Spagna, Francia, Germania, Ungheria, Slovenia, Polonia, Romania. E’ inoltre associato alla F.I.G.S. (Federazione Italiana Giochi Storici) e l’attuale presidente Mario La Farciola ne è membro del Direttivo; alla C.E.F.M.H. (Confédération Européenne des Fétes et Manifestations Historiques), il Dr. Danilo Marfisi recentemente scomparso (ex presidente del Mastrogiurato) ne è stato presidente.

Il Mastrogiurato è stato presente a New York (2 volte) in occasione del Columbus Day (1996 e 2007), Washington, Baltimora e Silver Spring (USA), Visegrad, Budapest, Pècs e Kecskemèt (Ungheria), Parigi (Salone Mondiale del Turismo), Cordes Sur Ciel e Vannes (Francia), Sighisoara (Romania), Szydlow (Polonia), Bled, Castello di Predijana (Slovenia), Riedenburg, Bad Bodenteich, Dornum (Germania), Cortegana, Teruel (Spagna). Tante, ovviamente, le presenze in Città italiane tra cui Roma, Milano, Firenze, Padova, Ascoli Piceno, L’Aquila, Sulmona, San Severo, Ventimiglia, Taggia, Chieti, Pescara ecc.

La Regione Abruzzo ha più volte riconosciuto ufficialmente La Rievocazione Storica del Mastrogiurato come evento di rilevante valore storico culturale.