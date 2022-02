Cultura: pdl di Antonietta La Porta (Lega) per il rilancio del territorio

Si tratta del pdl “Politiche regionali in materia di beni e attività culturali”

L’ esperienza dell’ Expo di Dubai, da poco conclusa, ha visto l’ Abruzzo al centro del mercato internazionale. Il Vicepresidente della Giunta regionale, Emanuele Imprudente, ha presentato l’Abruzzo come una regione che può vantare un profondo nesso tra ambiente, storia, cultura e agrifood di qualità.In occasione dell’Expò è stato presentato il Brand comunicativo “Paesaggi culturali” che racchiude le bellezze e le tradizioni del territorio abruzzese coniugando l’essenza della nostra terra, la sua bellezza naturale e i suoi valori culturali, in quest’ottica di programmazione condivisa per una crescita reale della nostra regione, la Lega sta portando avanti una serie di azioni che valorizzino tutto il patrimonio culturale dell’Abruzzo, di cui la presenza a Dubai è sicuramente un tassello fondamentale e alla quale si affianca in primis la proposta di legge “Politiche regionali in materia di beni e attività culturali” a mia firma – afferma la Consigliera Antonietta La Porta – Abbiamo lavorato sul territorio e analizzato le buone pratiche di settore a livello nazionale per proporre un testo di legge che sia di guida, non solo per la valorizzazione dei Beni culturali regionali ma anche per i professionisti che vi operano, attraverso la promozione di accordi di partenariato pubblico/privato e strumenti di controllo della qualità dei servizi, perché solo creando una filiera tra professionisti e patrimonio culturale della regione ci potrà essere un coinvolgimento reale di tutti gli altri ambiti interessati trasversalmente dalla cultura”. “In questo momento storico – aggiunge La Porta – non si può che pensare ad una ripartenza ed a un riposizionamento dell’Abruzzo nel panorama delle regioni che offrano servizi di qualità ai turisti e ai cittadini con itinerari culturali, mostre ed eventi che facciano conoscere la bellezza artistica e storica, oltre che naturale, della nostra bellissima terra”.“Nel panorama delle azioni che la Lega, anche a livello nazionale grazie al contributo del sottosegretariato Lucia Borgonzoni, sta portando avanti nel settore culturale, da sempre centrale per le politiche di sviluppo sociale ed economico del paese – aggiunge il consigliere Montepara – non posso che apprezzare molto il lavoro svolto dalla collega La Porta nella stesura del progetto di legge che, una volta approvato, stabilirà le linee guida per le politiche culturali e che sarà affiancato da due mie proposte di legge, che depositerò a breve, riguardanti una il ripristino delle botteghe scuola per l’artigianato artistico e l’altra sugli indirizzi per l’erogazione dei contributi alle realtà professionali che operano nell’ambito dello spettacolo dal vivo extra Fus. Sono convinto che attraverso la valorizzazione della cultura l’Abruzzo non potrà che avere un ritorno reale in termini di crescita degli standard di offerta turistica, ma anche di qualità della vita” conclude Montepara.