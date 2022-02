Casalanguida, approvati i progetti contro il dissesto

Sono 3 progetti che riguardano la strada di collegamento con la fondo valle Sinello

La giunta comunale di Casalanguida (CH), nel corso dell’ultima seduta, ha approvato tre importanti progetti per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico. I tre progetti esecutivi riguardano il consolidamento e messa in sicurezza della strada di collegamento tra il centro abitato di Casalanguida e la fondo valle Sinello, il consolidamento e messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del versante est del paese, in zona San Rocco e il completamento degli interventi già avviati in zona via Roma e via San Donato per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico.

Per l’affidamento e la realizzazione dei progetti esecutivi il Comune aveva ottenuto specifici fondi ministeriali che, complessivamente, ammontano a circa 250mila euro. «La messa in sicurezza del territorio è una delle priorità della nostra amministrazione – spiega il sindaco di Casalanguida Luca Conti -. Nello scorso mandato abbiamo realizzato diversi interventi che hanno risolto criticità di lunga data. Ma non ci fermiamo, consapevoli che ci sono ancora zone

che necessitano di interventi fondamentali per la sicurezza dei nostri concittadini e, aspetto non secondario, per rendere attrattivo il nostro paese. Gli ultimi tre progetti di contrasto al dissesto approvati dalla giunta ci permetteranno di continuare in quell’azione di costante attenzione al nostro territorio – sottolinea il primo cittadino-. Proseguiamo, con l’impegno degli amministratori e degli uffici comunali, nel reperimento di fondi regionali, nazionali e comunitari per poter avviare al più presto i cantieri. Un modus operandi che ci ha permesso di realizzare già importanti lavori e che rappresenta un modello virtuoso grazie al quale cogliere gli obiettivi prefissati per il bene della comunità».