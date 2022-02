L’Aquila: inaugurate panchine “letterarie” e “intelligenti”

I quattro sedili letterari sono posizionati all’ingresso del prato della Basilica di Collemaggio

Cultura e tecnologia per rendere più attrattivi alcuni dei luoghi più frequentati della città. Con questo obiettivo l’amministrazione comunale ha acquistato e installato alcune panchine “intelligenti”, dotate di connessione wi fi gratuita e ingresso usb per la ricarica dei dispositivi elettronici, e “letterarie” recanti citazioni di autori celebri dedicate alla città dell’Aquila, nel solco di quanto già realizzato il progetto Luce d’Artisti in occasione delle festività natalizie del 2021.

I quattro sedili “letterari” sono posizionati all’ingresso del prato della Basilica di Collemaggio (con la citazione di Carlo Emilio Gadda “Le tre rose od occhi, dal musaico del fronte, mi guardano con la limpidezza d’un giovenile pensiero. Una mano divota le ha colte, ne ha rifiorito, con l’alba, tutta la purità del disegno che si distende sul piano di facciata”, riferita proprio alla facciata della Basilica), all’interno del Parco del Sole nei pressi dell’Amphisculpture di Beverly Pepper (Ignazio Silone “A mano a mano che salivamo, se ci guardavamo indietro, la nostra vista si allargava sull’intiero altipiano e scopriva, in tutto il suo splendore, la mole grandiosa del Gran Sasso”), al Parco del Castello (Ernest Hemingway “Aquila era una bella città. D’estate la notte faceva fresco e la primavera degli Abruzzi era la più bella d’Italia. Ma quel che era bello era l’autunno per andare a caccia nei boschi di castagni”) e nell’area di Porta Branconia (Alda Merini: “(…) ma su Te la superba/la più mite e la più dolce/delle città rapite/io gemo la mia carne/ora per ora”).

Le panchine “intelligenti”, invece, sono tre, situate nei pressi della Basilica di Collemaggio, Porta Branconia e nello spazio antistante l’area giochi a pochi passi dalla Basilica di San Bernardino. Oltre a consentire la connessione libera agli utenti, per un tempo massimo di un’ora, le strutture sono dotate di centraline per il rilevamento di dati ambientali. A inaugurarle, davanti il prato di Collemaggio, questa mattina sono stati l’assessore con delega alla Smart city, Carla Mannetti, l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta, nel corso di un ‘iniziativa cui ha preso parte anche il consigliere comunale Giancarlo Della Pelle.

“Una iniziativa che valorizza spazi pubblici particolarmente apprezzati da giovani, famiglie e amanti del tempo libero, per continuare nel lavoro che l’amministrazione sta portando avanti per rendere la nostra città sempre più interessante con iniziative in grado di stimolare la curiosità dei cittadini” hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e gli assessori Mannetti e Taranta . “Si tratta di un tassello importante di un progetto più ampio per la realizzazione della smart city. Le collocazioni scelte sono funzionali ad una ampia fruizione da parte di turisti, studenti e aquilani” ha aggiunto il consigliere Della Pelle. Si ricorda, infine, che attualmente sono già attivi in città nove postazioni in cui è possibile gratuitamente alla rete internet situate nei seguenti luoghi: area esterna Auditorium Renzo Piano, Fonte Cerreto, Terminal bus Natali, Piazza Duomo, Aeroporto di Preturo, fermate bus sulla Ss17 e sulla Ss 80, parcheggio stadio Acquasanta.