Lanciano: giovani del servizio civile per promuovere il turismo

Un progetto della durata di 12 mesi che riguarderà due giovani

Il Comune di Lanciano darà la possibilità a due giovani di occuparsi per 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore, di turismo sostenibile. A seguito dello scorrimento di graduatoria del bando di servizio civile universale 2021 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le politiche giovanile e per il servizio civile universale, è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Lanciano dal titolo: “Paesaggio e resilienza: lo sviluppo del turismo sostenibile nei comuni abruzzesi”.

Possono partecipare al bando giovani di età dai 18 ai 28 anni e 364 giorni che rientrino nei requisiti previsti e che presentino domanda attraverso la piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 del 10 febbraio 2022. Per presentare la domanda al servizio civile universale:

• i cittadini italiani devono utilizzare esclusivamente le credenziali SPID di livello di sicurezza 2;

• i cittadini europei e gli stranieri “regolarmente soggiornanti in Italia” che non possono ottenere lo SPID possono effettuare l’accesso con le credenziali fornite su richiesta dal Dipartimento.

“Valorizzare e promuovere il territorio attraverso lo sviluppo di un turismo sociale consapevole e sostenibile questo lo scopo del nostro progetto ampio ed articolato, che parte dalla consapevolezza del territorio e quindi della sua storia, delle tradizioni, della sua cultura per passare allo stile di vita, al rispetto dell’ambiente puntando anche alla partecipazione attiva, di quei cittadini consapevoli che contribuiscono al benessere della società. In maniera più specifica il progetto intende occuparsi di educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport” spiega Danilo Ranieri, Vicesindaco e Assessore al Turismo del Comune di Lanciano. È importante, quindi, il contributo che può arrivare dal Servizio Civile Nazionale, proprio in questo momento in cui ci sono tante difficoltà causate dalla pandemia. I due giovani saranno di supporto alle attività dell’Ufficio Turismo per incrementare e migliorare i servizi di informazione, accoglienza e orientamento a residenti e turisti, per l’organizzazione di eventi e visite guidate.”

Maggiori informazioni sul bando sono presenti cliccando su questo link www.scanci.it