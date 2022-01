Al via a Francavilla il laboratorio gratuito del Progetto dell’Associazione “Stati Generali delle Donne Hub-Aps”

Sono iniziati da venerdi 21 gennaio 2022 presso la Biblioteca Comunale “Maria Fernandez Del Cioppo”di Bomba e presso l’Associazione Kairos a Francavilla al Mare i laboratori gratuiti inerenti il progetto dall’associazione STATI GENERALI DELLE DONNE HUB” avente per tema “L’innovazione digitale, generatrice sociale, in epoca post- Covid 19”. Il progetto è stato realizzato grazie all’intervento della Regione Abruzzo settore programmazione sociale e con la collaborazione dei Comuni di Bomba, Fallo, Pietraferrazzana e Francavilla al Mare. Il percorso formativo e di animazione sociale è rivolto a giovani donne che intendono acquisire maggiori competenze per accedere al mondo del lavoro e donne e uomini over 65 che vogliono condividere un percorso utile ad uscire dall’isolamento pandemico con attività sia in presenza che su apposita piattaforma digitale. Le attività prevedono laboratori di informatica di base di digital divide, sostegno psicologico, supporto logistico alle esigenze di base e ai servizi del territorio, didattica su comunicare social, laboratori di attività ludiche e culturali.

“Il protrarsi dell’epidemia ha rallentato le attività, ma l’associazione è fiduciosa di poter al piu’ presto ritornare ad una normalità che possa permettere di spazzare via le paure e di partecipare con serenità.” Precisa Rosaria Nelli presidente degli STATI GENERALI DELLE DONNE HUB annunciando che il prossimo appuntamento in calendario è proprio sulle preoccupazioni che l’epidemia ha creato avendo per tema “ COVID – Come gestire la paura”. Interverrà Francesca Romana Alparone Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale di Psicologia dell’Università “G.D’Annunzio” Chieti-Pescara. A breve partiranno lezioni di lingua inglese per conoscere le parole chiavi utili e funzionali all’uso del digitale.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla segreteria organizzativa tel. 3357660861/3292008948