Casoli: si arricchisce l’offerta dell’Algeri Marino con un corso quadriennale

Il diploma in quattro anni con una didattica innovativa al passo con l’Europa

È stato assegnato all’ Istituto di Istruzione superiore Algeri Marino di Casoli i il primo corso Quadriennale dell’Istituto Tecnico Economico – Relazioni Internazionali. Il corso va ad aggiungersi ai corsi già esistenti e permetterà agli studenti di ottenere il diploma con un anno di anticipo e proiettarsi verso il mondo del lavoro o dell’Università. Potrà essere un’importante esperienza sperimentale e innovativa che permetterà agli studenti di trattare anche approfondimenti specifici su Sviluppo Sostenibile, Transizione Ecologica e STEM, ovvero Scienze, Tecnologia, Ingegneria Matematica che permetterà loro di conseguire il titolo di studio, per l’accesso agli studi e all’università, solo in quattro anni. “Meno tempo a scuola ma più tempo dedicato a percorsi altamente innovativi” con esperienze formative all’estero ed incontri con il mondo del lavoro e delle imprese.

“Questo progetto vuole essere una nuova frontiera da aprire per quegli studenti che sono fortemente orientati a crearsi un profilo personale e professionale per accelerare il proprio processo formativo, secondo la cornice di riferimento dell’Europa, ove in diversi stati già di consegue in diploma un anno prima. La scelta prioritaria è stata fatta per l’importanza che oggi ha assunto la preparazione per saper costruire un’economia sostenibile, tecnologica e scientifica e con adeguate competenze in lingue straniere” dichiara la dirigente scolastica Costanza Cavaliere.

Il corso di studi prevede 36 ore settimanali in presenza; 2 ore settimanali pomeridiane nel primo biennio e 4 nel secondo biennio da svolgersi in lezioni sincrone ed asincrone oltre che con la produzione di project work interdisciplinari.