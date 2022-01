Sulmona: “Mafia dei pascoli”, Antonietta La Porta incontra gli allevatori

La consigliera regionale ha ribadito il suo impegno riguardo la problematica . Presente l’assessore Emanuele Imprudente

Della cosiddetta “mafia dei pascoli” e dei problemi degli allevatori la consigliera regionale della Lega Antonietta La Porta si è occupata sin dalla sua elezione tanto è vero che presentò anche una legge regionale mirata a regolarizzare il settore. Ieri presso il Manhattan Village Hotel di Sulmona, si è svolto un interessante incontro che ha visto, tra gli altri, la presenza del vice presidente della Regione Emanuele Imprudente. ” Ho incontrato gli allevatori e imprenditori locali per ribadire loro il mio sostegno riguardo alla problematica della Mafia dei Pascoli.” ha dichiarato la consigliera La Porta. “È vero che la Corte Costituzionale ha respinto la mia legge relativa a questo argomento, ma è altrettanto vero che la stessa sentenza ha confermato il principio che mi ha spinto a legiferare in tal senso. La sentenza, infatti, ribadisce che l’uso civico è sempre e solo a favore dei Cives insediati storicamente e da generazioni nei vari territori, rafforzando il concetto di consuetudine. È su questo punto che bisogna fare forza per, finalmente, trovare la giusta formula atta a contrastare la Mafia dei Pascoli. La Lega, io in prima persona, continueremo a batterci e impegnarci in tal senso, restando al fianco delle categorie produttive di questa Regione e della Nazione. Stiamo lavorando e lavoreremo facendo tesoro delle indicazioni della sentenza sugli atti necessari da produrre per difendere i nostri allevatori e combattere questa piaga. Ringrazio tutti coloro che hanno preso parte all’incontro. Il Sindaco di Sulmona Gianfranco di Piero; l’ Assessore Comunale di Sulmona all’ambiente e all’ agricoltura, Catia di Nisio; la Responsabile del Forum Regionale contro le Mafie, Teresa Nannarone; Stefano Fabrizi e Fabrizio Lobene, rispettivamente Direttore e Presidente di Confagricoltura; il nostro Vice Presidente alla Regione Abruzzo e Assessore Regionale all’ Agricoltura, Emanuele Imprudente, che ringrazio particolarmente per il sostegno e supporto nella lotta a questa annosa questione. Prima gli allevatori abruzzesi.”