Atessa, rapina al ristorante Ai Viali da Rocco

La rapina è avvenuta intorno alle 18. Indagano i Carabinieri

Rapina nel pomeriggio ad Atessa. Ad essere preso di mira è stato il ristorante “Ai Viali da Rocco” in contrada Saletti. Intorno alle 18 due individui col volto coperto si sono introdotti nel locale dove, in quel momento, si trovavano solo due dipendenti, alcuni clienti erano appena usciti . Uno dei due malviventi ha intimato, con un arma in mano, i dipendenti per farsi consegnare il denaro della cassa mentre l’altro si è fermato sulla porta. Il colpo è durato pochi minuti ma sono stati momenti di panico per i due malcapitati. I rapinatori sono andati via con l’auto che avevano lasciato nel parcheggio che si trova nel retro del ristorante. Sono intervenuti i carabinieri di Atessa e di Lanciano. II titolare dell’attività, Rocco Finardi, si è recato subito sul posto ed ha messo a disposizione delle forze dell’ordine le immagini delle videocamere di cui il ristorante è dotato.