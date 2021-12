Imprese in rosa, vincono Simona Iannini e Arianna Pozzi

7^ edizione del concorso del Comitato per l’imprenditoria femminile Camera di Commercio Chieti Pescara

L’una intreccia i tomboli, l’altra integra dati per creare l’outfit perfetto. L’una non perde mai la capacità di reinventarsi, nonostante i suoi 52 anni ed un terremoto alle spalle, l’altra mette su una start up con sette persone a soli 15 anni e, appena maggiorenne, diventa fonte di ispirazione per le donne che non vogliono smettere di inseguire i propri sogni.

Sono queste le storie che hanno vinto la settima edizione di “Imprese in rosa: che storia!” che, dallo scorso anno si è arricchito della sezione “Impresa in rosa che idea”: le protagoniste, Simona Iannini ed Arianna Pozzi, hanno ricevuto il premio, della consistenza di mille euro, in una apposita cerimonia che si è svolta questa mattina in Camera di Commercio.

“Una iniziativa che si rinnova ogni anno perché si capisca che non c’è nessuna distinzione tra imprenditoria femminile e maschile ma solo un sistema di servizi che non viene incontro alle donne ed alle loro fasi di vita, prime fra tutte quella della maternità”

“Vorrei poter parlare un giorno solo di competenze, senza nessun distinguo tra uomo e donna. Fino ad allora, però, è giusto che si faccia cultura, in primis tra le scuole ed è per questo motivo che abbiamo deciso di realizzare un documentario da diffondere tra le classi nel nuovo anno.”

Autore del documentario “Le donne del Fare”, che sarà disponibile sul sito della Camera di Commercio Chieti Pescara, il giornalista Luca Pagliari che ha intervistato le imprenditrici vincitrici delle precedenti edizioni.

“Raccontare le storie de “Le donne del fare” – commenta “mi rende ottimista nei confronti del genere umano. Imprese in rosa, percorsi complicati dalla vita e spesso dagli sguardi scettici degli uomini e da una cultura patriarcale. Ancora c’è chi dice “auguri e figli maschi.” Le nostre imprenditrici hanno spezzato questi schemi. Gli dobbiamo molto anche per questo”.

Le vincitrici di questa edizione sono state selezionate da una apposita commissione composta da: Nunzia Salvatorelli (consigliera camerale); Gemma Andreini (già presidente della Commissione Pari Opportunità Regione Abruzzo); Simone d’Alessandro (sociologo e direttore HubAbruzzo); Vincendo d’Aquino (direttore del Fla) e Monica Pelliccione (giornalista e scrittrice).