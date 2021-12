Giulianova, apre nuovo centro vaccinale spoke

L’apertura è prevista l’8 dicembre su iniziativa della Asl di Teramo e dell’amministrazione comunale

Apre un nuovo centro vaccinale spoke in provincia di Teramo. L’8 dicembre a Giulianova entrerà in funzione il centro vaccinale di via dei Pioppi. L’iniziativa è organizzata dalla Asl di Teramo e resa possibile grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale. Il centro, che sarà gestito dai medici di base, resterà operativo due giorni alla settimana e, già nella data d’apertura, è in grado di somministrare almeno mille dosi di vaccino. I cittadini interessati potranno prenotarsi tramite la piattaforma di Poste Italiane. Il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Lidia Albani, in queste ore, sta pianificando tutta la rete organizzativa.

“L’apertura degli spoke è un atto dovuto in quanto stanno aumentando le richieste di somministrazione di vaccini, sia per le prime dosi che per le terze”, dichiara il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia, “la collaborazione dei territori e dei medici di base sta dando buoni frutti, tant’è che la Asl da qualche giorno supera le 2.500 vaccinazioni giornaliere, superando la quota target fissata dal commissario Figliuolo”. La Asl nel prossimo periodo conta di vaccinare una fetta imponente di popolazione. Stando alle seconde dosi, nella fascia 18-39 anni a dicembre potenzialmente si potrebbero vaccinare con la terza circa 10mila persone, a gennaio 24mila, a febbraio 12.500 e 13mila a marzo. “A questi numeri”, aggiunge Di Giosia, “si aggiunge la categoria pediatrica, dai 5 agli 11 anni, dal 23 dicembre. Senza contare che nelle ultime settimane si sta verificando un aumento dell’inoculazione di prime dosi, in media ne somministriamo 200 al giorno. Da qui la decisione di programmare l’apertura di nuovi centri spoke”.

” Torniamo ad affiancare la Asl” commenta il sindaco di Giulianova Jwan Costantini, “occupandoci dell’organizzazione e della logistica. La riapertura del centro vaccinale faciliterà le somministrazioni ed eviterà disagi ai cittadini giuliesi, costretti in molti casi a raggiungere Teramo. Ringrazio personalmente i volontari, i medici, il personale, e quanti daranno una mano nella gestione di un’ emergenza purtroppo persistente. E’ importante infine sottolineare che, nei giorni non interessati dalle vaccinazioni, il centro polifunzionale di via dei Pioppi sarà come sempre a disposizione delle associazioni che ordinariamente lo utilizzano”.