Ortona: violenza sulle donne,convegno dell’Acciaiuoli Einaudi

Il 25 novembre al Palasport in via Papa Giovanni XXIII, in streaming interverrà la ministra Bonetti

Sono ancora tanti, purtroppo, i femminicidi in Italia ed i casi di violenza sulle donne. Violenza tra le mura domestiche, violenze spesso taciute e sopportate per anni. Del problema bisogna parlare e fare in modo di costruire una cultura del rispetto. L’Istituto di istruzione superiore Acciaiuoli Einaudi di Ortona nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne ha organizzato un convegno presso il Palasport in via Papa Giovanni XXIII per riflettere e sensibilizzare i giovani sulla problematica. I lavori, che inizieranno alle 9.30 si apriranno con il saluto della dirigente, Angela Potenza. Numerosi gli ospiti che affronteranno la tematica da diversi punti di vista. Interverranno il Sindaco, Leo Castiglione, il comandante dei carabinieri di Ortona, Luigi Grella, l’on.le Camillo D’Alessandro, la criminologa Antonella Civetta, l’avvocato Francesco Terra, le associazioni Donn’è con l’avv. Francesca di Muzio e Non Sei Sola con l’avv. Lara di Paolo. In collegamento streaming interverrà il ministro Elena Bonetti che ha presentato proprio in questi giorni la mozione contro la violenza sulle donne.