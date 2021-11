L’Ass. Nicola Campitelli nel dipartimento nazionale per le politiche ambientali Lega

Nel Dipartimento nazionale Lega Lavorerà al fianco del sottosegretario Vannia Gava

Nel corso della riunione del 17 novembre 2021 del Dipartimento Ambiente della Lega – Salvini Premier presieduto dal Sottosegretario Vannia Gava, l’assessore all’ambiente della Regione Abruzzo Nicola Campitelli è stato nominato a coadiuvare il Capo Dipartimento nella definizione di strategie e politiche ambientali nazionali del partito. Nel corso dell’incontro si è discusso di “transizione ecologica” e di come assicurare che questo processo giusto e inevitabile non si traduca in un freno per l’economia del Paese e non metta a rischio nessun posto di lavoro e, anzi, ne crei di nuovi.“Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento su scala nazionale e ringrazio il sottosegretario Vania Gava e l’On. Luigi D’Eramo che hanno scelto la mia persona per aiutare il Dipartimento a raggiungere gli obbiettivi della transizione ecologica – ha affermato l’assessore Campitelli – che, seppur investendomi di ulteriori responsabilità, mi sprona a proseguire con maggiori e rinnovate energie il lavoro fin qui svolto fatto di ascolto continuo dei cittadini. Sono convinto – ha proseguito l’assessore – che insieme al Capo Dipartimento , Sottosegretario Gava, riusciremo, grazie a politiche ambientali concrete e di buon senso, ad assicurare un futuro migliore alle prossime generazioni creando nuove opportunità di lavoro rispettose dell’ambiente e del prezioso capitale naturale”. Congratulazioni e gli auguri di buon lavoro sono stati rivolti all’assessore Campitelli da tutti i rappresentanti del Dipartimento Ambiente Lega Salvini Premier e dall’onorevole Luigi D’Eramo segretario regionale dell’Abruzzo.