L’Aquila il “Cammino dei Monti e dei Santi”

Lunedi 8 novembre la presentazione del primo Cammino tutto nel territorio aquilano

Il primo Cammino interamente sviluppato nel territorio aquilano, un’immersione nella natura, nella cultura e nella spiritualità di luoghi meritevoli di essere valorizzati, e in prospettiva un modello di sviluppo integrato per contribuire alla ripresa socio-economica. E’ il “Cammino dei Monti e dei Santi”: un progetto che parte da lontano ma che, ad opera dell’associazione “La Valle del Vasto” e della fondazione “Magna Carta”, ha visto la luce nel periodo della pandemia con l’obiettivo di aiutare la ripartenza. L’iniziativa verrà presentata in una conferenza stampa che si terrà lunedì 8 novembre, alle ore 11:30, presso il Palazzetto dei Nobili all’Aquila (piazza Santa Margherita). Interverranno il presidente Marco Moretti, il consigliere Daniele D’Angelo e il senatore Gaetano Quagliariello, che in rappresentanza delle organizzazioni no-profit che hanno realizzato il progetto ne illustreranno storia, contenuti e prospettive. A seguire, un quadro delle opportunità che iniziative di questo tipo possono rappresentare per il tessuto socio-economico verrà tracciato da istituzioni, enti e operatori dell’area interessata. Interverranno il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, il presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso Antonella Ballone, il presidente del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga Tommaso Navarra, il presidente di Assoturismo Confesercenti Abruzzo Gianluca Grimi, gli imprenditori nel campo della ricettività Francesca Alfonsetti e Domenico Carissimi, Andrea Spacca per il tour operator e ufficio IAT “Welcome AQ”, Amedeo Ciuffetelli del Soccorso Alpino, un rappresentante del mondo ecclesiastico.